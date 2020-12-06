«Немножко обидно»: Дочь ведущего Первого канала Романа Будникова впервые прокомментировала участие в «Голосе»

Рэпер Баста не отдал предпочтение Александре Будниковой во время нокаутов — его коллеги тем более — девушка покинула проект. Фото: Максим ЛИ

Кажется, гвалт и инфошум вокруг команды Басты в шоу «Голос-9» теперь должен прекратиться. Потому что во время нокаутов дочь ведущего программы «Доброе утро» Романа Будникова вылетела из вокального шоу.

18-летняя Александра Будникова, приковавшая к себе внимание аудитории с самого первого выпуска (родственными связями, а не вокалом), взялась за весьма сложную композицию — песню Everything’s Alright из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Которая исполняется от лица Марии Магдалены. И спела весьма неплохо: аккуратно, в фирменной манере, мягко мурлыкая и не заходя на мегавысокие ноты. Однако этого не хватило, чтобы пройти дальше.

Баста оставил в проекте Елизавету Пурис, спевшую «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. Фото: Максим ЛИ

Баста оставил в проекте Елизавету Пурис, спевшую «Танцы на стеклах» Максима Фадеева. В результате чего другие участники этой тройки — Александра Будникова и Марина Строкаченко покинули проект. Другие наставники (Полина Гагарина, Валерий Сюткин и Сергей Шнуров) могли спасти девушек, взяв их к себе в команду, но не стали этого делать. То ли из-за токсичности персон, то ли по другим причинам.

Зрители встретили решение Басты ликованием. И даже после лебединой песни Саши Будниковой комментаторы в соцсетях подчеркнули, что за девушку очень сильно старались бэк-вокалистки:

«Певицы из бэк-вокала пусть в следующий раз примут участие в этом конкурсе!»

«Вся та же шелуха. Задушила мяуканьем, больше неуместного пафоса, чем голоса»

«Я не поняла, а что же Сашу Полина Гагарина не спасла? Она же так за нее горой стояла! Обещала ей большое будущее. И что же Вася Баста вдруг так неожиданно изменил своему вкусу?»

«Избалованная девочка: она так ничего и не поняла»

«Я считаю, что «Голос» побоялся дальше ее продвигать, потому что поднимется такой скандал, хуже Алсу»

«Ну что, господа, провожали Сашку, порвали два баяна, Басту и одну Гагарину»

«Праздник-то какой! Прям именины сердца!»

- Я была готова, - призналась после вылета Будникова, давясь слезами. - Мы обсуждали с ребятами, как все это будет. И пришли к выводу, что неважно как. Это будет сложно — остаются два человека из шести. Немножко обидно, что так быстро. Но, с другой стороны, пройдено три этапа. Мне этого более чем достаточно. Это огромное счастье. В какой-то момент я почувствовала себя или младшей сестрой, или дочкой наставника. С такой любовью он обращался с нами. На сцене я кайфовала. Это самое важное.

Сергей Шнуров. Фото: Максим ЛИ

Кроме Елизаветы Пурис после первого выпуска нокаутов в полуфинал вышли Мария Русакова (команда Шнурова) и Надежда Самкова (была спасена и перешла в команду Полины Гагариной), Сурен Платонов (команда Сюткина) и Дмитрий Венгеров (перешел в команду Шнурова), Кирилл Суслов (команда Гагариной).

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