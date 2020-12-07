Убийство «отца иранской атомной бомбы» грозит большой войной

Создатель ядерной программы Ирана Мохсен Фахризаде был убит вместе с родственниками Фото: REUTERS

Мохсен Фахризаде много лет возглавлял официальную ядерную программу Ирана. На Западе считают, что одновременно он курировал секретную ее часть по созданию атомных бомб и боезарядов для баллистических ракет.

ПО СЦЕНАРИЮ «ШАКАЛА»

Физика ликвидировали 27 ноября из автоматического оружия с дистанционным управлением. Некоторые эксперты поспешили заявить, что такого прежде не было. Ну-ну! Вспоминаю старенький, еще 1997 года, фильм «Шакал» с Брюсом Уиллисом и Ричардом Гиром. По мотивам знаменитого романа Фредерика Форсайта «День Шакала». В книге покушались на президента Франции де Голля. Фильм «осовременили». «Русская мафия» (куда ж без нее!) за 70 миллионов баксов нанимает киллера (Уиллис) для устрашающего убийства жены президента США. Он устанавливает в машину крупнокалиберный пулемет, из толпы с помощью дистанционного управления наводит его на сцену, где должна выступать Первая леди… В последний момент вмешивается герой Гира и выпущенная из пулемета очередь не достигает цели. По такому же сценарию действовали террористы. 63-летний ученый ехал с супругой в бронированном авто с тремя машинами охраны и попал в засаду. Из стоявшего на обочине «Ниссана» раздалась очередь. Звуки выстрелов ядерщик принял за неполадки двигателя, остановился и вышел из машины. Неужто он сам был за рулем? Тут его и настигли три пули. Охранник своим телом прикрыл ученого, сам был ранен. Фахризаде срочно доставили в госпиталь. Там он и скончался…

В отличие от киношного Шакала реальные террористы управляли стрельбой не с земли, а со спутника. Поразив цель, сигналом с небес взорвали сам «Ниссан».

Трагедия произошла неподалеку от иранской столицы Фото: REUTERS

ИЗРАИЛЬ ПИШЕТ «ОПЕРУ»

Руководство Ирана сразу обвинило в убийстве Израиль.

Кто бы сомневался. Израиль, де-факто имеющий ядерное оружие, но отрицающий сей факт, насмерть стоит, чтобы атомной бомбой в регионе не обзавелись враждебные ему арабские государства.

- Еще 7 июня 1981 года по приказу премьера Бегина была проведена операция «Опера», - говорит член Совета по внешней и оборонной политике, экс-глава Российского бюро Интерпола генерал Владимир Овчинский. - 14 самолетов ВВС Израиля, преодолев свыше 1600 км, за 80 секунд разбомбили в Ираке подземный реактор «Осирак» французского производства и благополучно вернулись на базу. Незадолго перед налетом при загадочных обстоятельствах умерли минимум три иракских ядерщика. «Опера» сорвала планы Саддама Хусейна по созданию атомных бомб. Хотя мировое сообщество осудило Израиль за налет.

В 2007 году израильтяне разбомбили строившийся с помощью Северной Кореи реактор в Сирии. Но детали той успешной операции до сих пор держатся в секрете.

Очевидцы рассказали о взрыве, после чего его автомобиль обстреляли. Фото: REUTERS

- Почему Тель-Авив в Иране не повторил «Оперу» на бис? Испугался мирового сообщества?

- Когда это пугало Израиль? Проблема в другом. В отличие от Ирака, Сирии, в Иране многочисленные реакторы размещены в разных местах, часть спрятана глубоко под землей. По подсчетам Пентагона, Тель-Авиву для новой «Оперы» в ту пору потребовалось бы не менее сотни самолетов. Им пришлось бы преодолеть около полутора тысяч километров над территорией недружественных стран, совершить ряд дозаправок в воздухе, прорваться сквозь мощную систему ПВО Ирана. Но все цели они все равно не смогли бы поразить, и не все пилоты вернулись бы домой…

Поэтому Тель-Авив избрал другую тактику. В 2010 году завербованный агент запустил вирус Stuxnet в закрытую компьютерную систему завода по обогащению урана в Нетензе. Около тысячи центрифуг (пятая часть) на время вышли из строя. Это, кстати, едва ли первый зафиксированный примеров использования кибероружия в мире. В минувшее десятилетие был еще ряд терактов на атомных объектах Ирана. Вот лишь часть тревожной хроники:

2011 г: взрывы на комбинате по обогащению урана в Исфахане и заводе в Язде, где изготавливали центрифуги.

2012 г: диверсии на ЛЭП около ядерных объектов в Фордо и Натанзе.

2014 г: взрыв на ядерном объекте в Парчине. Погибли два человека.

За Израилем также тянется шлейф загадочных смертей иранских учёных - атомщиков:

2010 г: взорваны профессор Масуд Али Мохаммади, специалист в области ядерной физики столичного Университета имени имама Хусейна и Маджид Шахриари, завкафедры ядерной инженерии тегеранского Университета имени Шахида Бехешти.

2011 г: убит Дариуш Резаи Нежад, специалист по ядерной энергии из Технологического университета имени Насира ад-Дин Туси.

2012 г: взорван ученый Мустафа Ахмади Рошан, один из руководителей центра по обогащению урана в Натанзе.

Мохсен Фахризаде в те годы также был «на мушке» Моссада, утверждает бывший глава спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Но в последний момент операцию отменили. На этот раз приказ был выполнен.

Никто из находившихся в машине не выжил. Фото: REUTERS

ОРЛУ СЛОМАЛИ КОГОТЬ

Иран – экзистенциональная угроза Израиля. Поскольку его лидеры много лет повторяют мантру, что еврейское государство должно быть уничтожено. Но как он стал смертельным врагом Америки?

Противостояние началось в 1979 году. Тогда янки проворонили исламскую революцию в Иране. Их ставленник шах Пехлеви бежал. Студенты захватили посольство США в Тегеране. Потребовав от президента Картера выдать беглого шаха, извиниться за преступления перед Ираном и возместить ущерб. Картер отправил элитный спецназ. Но операция «Орлиный коготь» закончилась полным провалом. Спецназ пропал в песках. Не помогли и экономические санкции США. Полсотни американских дипломатов освободили спустя 444 дня путем переговоров - при посредничестве Алжира. Шах к тому времени умер от рака на чужбине.

С тех пор Иран, имеющий богатейшие запасы нефти и газа, стал развиваться без оглядки на США. Подавая «дурной пример» другим странам богатого углеводородами региона. И периодически стращает Запад заблокировать Ормузский пролив, главный транспортный коридор на мировой рынок нефти из государств Персидского залива.

Потому Вашингтон и Тель-Авив стали вместе давить на Тегеран, прежде всего опасаясь его ядерной программы. Ведь мирный атом при желании можно превратить в боевой.

На церемонии прощания с иранским ученым. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИСЛАМСКАЯ ЛЮБОВЬ ОБАМЫ

Любовь Вашингтона и Тель-Авива стала чахнуть на глазах с приходом в Белый дом Барака Хусейна Обамы. Летом 2009 года новый президент выступил с исторической речью в Каирском университете. Протянув руку дружбы миллионам мусульман по всему миру. «Америка и ислам не являются взаимоисключающими понятиями, и поэтому им нет нужды соперничать.» Припомнил он и о давнем противостоянии с «Исламской республикой Иран». Покаявшись, что еще до истории с американскими заложниками в Тегеране «Штаты сыграли роль в свержении законного и демократически избранного иранского правительства.» (Операция англо-американских спецслужб «Аякс» в августе 1953 г. привела к власти шаха Пехлеви, - Авт.) Обама сделал сенсационное заявление, что у Ирана должно быть право на доступ к мирной атомной энергии. И «ни одному государству не позволено выбирать и решать, какие страны могут иметь ядерное оружие». Это был увесистый булыжник в израильский огород.

4 апреля 2012 г одновременно в четырех ведущих мировых СМИ - немецкой «Зюддойче Цейтунг», итальянской «Реппублике», испанской «Эль Паис» и «Нью-Йорк Таймс» вышло стихотворение нобелевского лауреата Гюнтера Грасса «То, что должно быть сказано». С резкой критикой Израиля за угрозу превентивной войны против Ирана из-за его ядерной программы. Власти «Земли обетованной» тут же объявили писателя персоной нон-грата, обозвали антисемитом, предложили переселиться в Иран и даже призвали отобрать у него Нобелевскую премию. Они понимали, что это «черная метка». Добро на одновременную публикацию явно отдал кто-то очень влиятельный.

Лично меня в тот год поразило признание мудрого и осторожного Владимира Познера на его официальном сайте «Познер Online»:

«Я сторонник того, чтобы у Ирана было ядерное оружие (я еще больший сторонник всеобщего ядерного разоружения, но понимаю, что это из области фантастики)».

Откуда ветер дует, стало окончательно ясно осенью 2012 г. Когда патриарх мировой политики Генри Киссинджер заявил в «Нью-Йорк Пост», что, скорее всего, через 10 лет Израиль перестанет существовать как государство.

В 2015 году США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия заключили с Тегераном так называемую «ядерную сделку». Запад постепенно снимет жесткие санкции, если атомная программа Ирана станет исключительно мирной. За этим должны 20 лет следить инспекторы МАГАТЭ… Израиль был категорически против «сделки».

Мохсена Фахризаде похоронили с воинскими почестями. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ТРАМП ИДЕТ ВА-БАНК!

Новый американский президент стал демонстративно ломать международные договоренности предшественника Обамы. Вышел из «ядерной сделки», к огромной радости Тель-Авива, обвинил Тегеран в финансировании международного терроризма, прочих «смертных грехах». Ввел новые санкции. Стал ратовать за усиление международной изоляции Ирана. Крепко задружив с его смертельным врагом Израилем. В начале января по личному приказу Трампа был ликвидирован один из влиятельнейших деятелей Ирана - генерал Касем Сулеймани. Тогда Ближний Восток был на грани большой войны. Конфликта удалось избежать. И вот новое демонстративное убийство. Явно провокационное. Ведь смерть Фахризаде большого ущерба ядерной программе Ирана не нанесет, считают аналитики. Дело-то налажено.

Популярна версия, что Трамп «не при делах». У него и дома хлопот полон рот, не до Ирана. Дескать, это Израиль решил половить рыбку в мутной воде в последние недели президентства заокеанского друга. Чтобы помешать демократу Байдену реанимировать «ядерную сделку» Обамы с Ираном или хотя бы осложнить переговоры. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан уже назвал ликвидацию Фахризаде «убийством, актом государственного терроризма» и призвал Тегеран ничего не предпринимать в ответ, пока Белый дом не займет новое ответственное руководство.

- Трамп как раз «при делах», - утверждает генерал Владимир Овчинский. - О чем свидетельствовал хотя бы визит Госсекретаря США Помпео в Тель-Авив накануне громкого теракта. Само убийство странным образом совпало с «визитом» в Персидский залив ударной группы ВМС США во главе с атомным авианосцем «Нимиц». С американских баз в Европе на Ближний Восток переброшены бомбардировщики Б-52, способные нести ядерные боезаряды и «глубинные бомбы» для разрушения подземных объектов. В Израиле, Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии вдруг прошли военные учения по отражению ракетных обстрелов. Под присмотром США. Обстановка в регионе сознательно накаляется день ото дня.

- Вы считаете, все было заранее спланировано?

- Вот вам еще факты. Сразу после выборов Трамп отправил в отставку главу Пентагона и назначил нового министра обороны. Кристофера Миллера, ранее возглавлявшего Национальный центр по борьбе с терроризмом. Казалось бы, какая связь между выборами и Пентагоном? В середине ноября Трамп провел совещание с вице-президентом Майклом Пэнсом, Кристофером Миллером, генералом Марком Милли - председателем Объединенного комитета начальников штабов, специалистами по нацбезопасности и запросил варианты нанесения ударов по ядерным объектам Ирана.

- Повод?

- Доклад МАГАТЭ, что Иран перевел ряд центрифуг под землю. Это может свидетельствовать о подготовке к производству ядерного оружия. Кроме того, Тегеран превысил в 12 раз лимит запасов низкообогащенного урана, предусмотренный «сделкой» 2015 г. Накопил 2.4 тонны вместо положенных 202.8 кг

- Трамп сам виноват. Спустя год после того, как он «хлопнул дверью» и ввел новые санкции, Иран заявил, что тоже постепенно начнет выходить из «атомного соглашения» с шестью державами-посредниками. Последней каплей стало как раз убийство генерала Сулеймани в начале января. Правительство Ирана сразу объявило, что отказывается от последних ограничений в области атома, оставляя, однако, в стране инспекторов МАГАТЭ. И готово вернуться к «ядерной сделке» при условии снятия санкций.

- Полагаю, Трампу нужен лишь повод для войны.

- А зачем она ему сейчас?

- Шансы Трампа на пересчет «фальсифицированных голосов» тают на глазах. Команда Байдена, не дожидаясь официального объявления 14 декабря победителя выборов и январской инаугурации, начала беспрецедентную травлю уходящего президента. Ему, жене, детям, родственникам грозят массой уголовных дел. В Нью-Йорке уже появились плакаты с портретами дочери Иванки - «Она (не) разыскивается полицией». Есть угрозы физической расправы. Трампа загоняют в угол. Он просто вынужден перевернуть ситуацию в свою пользу. Пожалуй, единственный вариант - нанести удары по ядерным объектам Ирана, по существу, начать войну с ним силами США, Израиля, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов. Можно не ждать обещанного ответа Ирана на смерть ядерщика. Достаточно устроить провокацию под видом иранского акта возмездия, чтобы начать боевые действия против этого государства. Хороший повод для объявления в стране военного положения. Согласно Национальной директивы безопасности NSPD 51 от 4 мая 2007 г. Она позволяет президенту «устанавливать комплексную политику в отношении структур и операций федерального правительства в случае «катастрофической чрезвычайной ситуации». Можно будет инаугурацию отложить, голоса правильно пересчитать и много чего еще. Не зря же Трамп поменял главу Пентагона.

- А вы не фантазируете, Владимир Семенович?

-1 декабря адвокат Трампа Лин Вуд написал в Твиттере, что действующему президенту США следует объявить военное положение и провести новые выборы.

Боюсь, нас ждут большие тревожные события на Ближнем Востоке. Они могут аукнуться не только Америке, но и другим странам вдали от взрывоопасного региона.