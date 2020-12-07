«Мы хорошо известны трюками такого рода»: Создатель загадочных монолитов раскрыл цель их установки в Юте и Румынии

"То есть, это были не пришельцы?" - так подписал это фото художник в своем Твиттере. Фото: twitter.com/morewoke/

Основатель американской арт-группы The Most Famous Artist Мэтти Мо утверждает, что именно он и его соратники стоят за установкой загадочных монолитов, которые недавно появились в двух штатах США (Юте и Калифорнии), а также неподалеку от румынского города Пьятра-Нямц.

В соцсетях The Most Famous Artist разместили фото монолитов в Юте и Калифорнии, чье появление вызвало недоумение и местных жителей и ученых. На вопрос о причастности к появлению объекта в Румынии в арт-группе ответили утвердительно, заявив, что для размещения румынских фото «просто не было места в аккаунте».

История с загадочными металлическими "монолитами" началась после обнаружения этого объекта в горах штата Юта. Фото: REUTERS

- Нет лучшего способа закончить этот испорченный год, чем позволить миру подумать, что инопланетяне вступили с нами с контакт. Пусть и разочароваться затем фактом того, что это люди искусства пошутили. – ответил Мо на вопрос «Во имя всевышнего, скажите, зачем вы это делаете?» в ходе интервью Mashable.

- Не могу пока сказать большего из-за проблем с законностью установки обелиска в Юте. – добавил он. – Я могу лишь напомнить, что мы хорошо известны трюками такого рода… Сейчас я не могу показать новые фото, но могу пообещать их в ближайшие дни и недели.

Помимо этого, художник предложил всем желающим разместить подобные монолиты у них дома. Цена удовольствия – $45 тысяч.

Руководитель арт-группы Мэтти Мо наиболее известен тем, что в 2017 году изменил знаменитую надпись Hollywood (Голливуд) на Hollyweed (Святая трава) – таким образом художник «отпраздновал» легализацию марихуаны в штате Калифорния.

Буквально только что появилась информация об обнаружении нового монолита. На этот раз в Великобритании, на острове Уайт в районе пляжа Комптон. По поводу этого объекта The Most Famous Artist пока ничего не сказали.

Равно как в группе молчат и о том, куда делся гигантский деревянный фаллос, пропавший с немецкой горы Грюнтен в те же дни, что и загадочные обелиски.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Монолит, установленный “пришельцами” в штате Юта, можно купить за $45 000

Группа художников призналась, что загадочный объект, появлявшийся в разных точках планеты, это их рук дело (подробности)