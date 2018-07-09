Мама защитника нашей команды бразильца Марио Фернандеса: Буду рада нянчить русских внуков!

СЕГОДНЯ 01:11 2018-07-09T01:19:48+03:00

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- А как иначе, мой сын там играет! - удивляется дона Мариза, мама 27-летнего Марио, который стал и героем, и антигероем матча с хорватами (сравнял счет на 115-й минуте, а потом промазал пенальти).

Еще несколько лет назад она работала уборщицей в доме богатых людей, фактически одна тащила на себе четверых детей. Их папа - бывший тренер по футболу - ушел из семьи и живет отдельно, но об этом Фернандесы предпочитают не говорить. А недавно любимый сын Марио купил маме новый дом и просторную квартиру в Сан-Паулу. Правда, жить в доме члены семьи побаиваются, опасаются бандитизма. Узнав о том, что их родственник - знаменитый футболист, нехорошие люди могут взять кого-то из членов семьи в заложники и потребовать выкуп - такое в Бразилии, к сожалению, не редкость.

Младший брат Марио, 26-летний Джонатан, тоже футболист, 31-летняя сестра Дебора работает медсестрой, младшая сестра Талита воспитывает двоих детей и выполняет обязанности менеджера Марио в Бразилии.

Марио Фернандес в матче против сборной Саудовской Аравии.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Марио никогда не мечтал стать богатым и знаменитым, - вспоминает дона Мариза. - Ему просто нравилось играть в футбол, как и многим бразильским мальчишкам. Нам повезло, что талант Марио заметили и оценили по достоинству!

За 6 лет, проведенных в России, Марио сумел кардинально изменить свою жизнь. И если раньше он мог выпить и даже прийти пьяным на тренировку, теперь к алкоголю даже не притрагивается. В свободное от тренировок время читает Библию, ходит в церковь.

- Я очень рада позитивным переменам, произошедшим с сыном. Мы - евангелисты и верим, что Господь Бог всегда помогает тем, что пытается встать на праведный путь. Каждый день молюсь за него!

Сейчас сердце Марио свободно, его последняя девушка не захотела переезжать в Россию. Дона Мариза не исключает, что скоро ей представят русскую невестку, и совсем не прочь понянчить русоволосых внуков.

Первые годы жизни в Москве дались Марио нелегко, и дона Мариза решила поддержать сына и стала проводить в России больше времени, чем на родине.

Марио Фернандес (второй справа) со своей мамой (в центре), родными сестрами и братом. Фото: Личный архив

- Русские совсем не похожи на нас, - отмечает она. - Они более собранные, серьезные, целеустремленные. Но в целом жизнь в Москве мне понравилась, только очень холодно, но главное, чтобы нравилось Марио. А он, как я вижу, чувствует здесь себя спокойно и защищенно. Два года назад он стал гражданином России, но по-русски говорит все еще не очень. Зато мы каждый раз во время матча кричим «Россия, вперед!» и надеваем российские футболки. Я готовлю для Марио национальные бразильские блюда, чтобы он не скучал по привычной еде.

Интервью подготовлено с помощью представительства Россотрудничества в Сан-Паулу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659396" frameborder="0"></iframe> Вы лучшие болельщики на свете! ♥️.Футболисты нашей сборной поблагодарили болельщиков за поддержку на чемпионате. Ребята! Мы тоже не перестаем говорить вам спасибо! #ЗаНасЗаВсехЗаКаждого

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