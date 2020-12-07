Дмитрий Хохлов - о жеребьёвке квалификации к ЧМ-2022: «Будет ошибкой, если мы будем обращать внимание только на Хорватию»

«Комсомолка» попросила экс-защитника «Динамо» и сборной России Дмитрия Хохлова дать оценку нашей группе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России узнала своих соперников по группе в этапе квалификации к Чемпионату Мира-2022 в Катаре. Оппонентами наших парней стали сборные команды Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. С кем-то из этого списка мы играли относительно недавно. Например, с хорватами встретились в четвертьфинале домашнего Чемпионата Мира. С кем-то - давно, но забыть эту встречу трудно, будто она была вчера, - речь, конечно, про Словению.

«Комсомолка» попросила экс-защитника «Динамо» и сборной России Дмитрия Хохлова дать оценку нашей группе и поделиться своим впечатлением от жребия.

- Очень хорошие команды, та же Хорватия. Словакия - тоже. Хорваты - серьёзные соперники, но будет ошибкой, если мы будем обращать внимание только на Хорватию. Действительно, они выделяются на фоне Словении или Кипра, но другие сборные нельзя сбрасывать со счетов.

Хорваты пришли в группу из первой корзины, но не меньшее внимание вызывает команда Словении. На отборе к Чемпионату Мира 2010-го года именно словенцы не пустили нашу сборную на финальную часть мундиаля. Теперь есть шанс поквитаться. Хотя Хохлов признался, что воспринял этот жребий абсолютно спокойно.

- Вообще ничего на ум не пришло. Я понимаю, о чём вы спрашиваете, но я просто следил за тем, кто попадётся, вот и всё, - признался Хохлов.

Если мне удаётся смотреть какие-то матч - смотрю. Чтоб постоянно следить за какой-то сборной - слежу за нашей. Могу ли что-то подробней сказать про наших оппонентов? Нет.

В любом случае, перед каждым стартом шансы есть. Нужно на каждую игру настраиваться, выходить и брать очки. А что-то прогнозировать не буду.

Мальта и Кипр, пожалуй, можно назвать аутсайдерами нашей группы. Но Хохлов призвал не расслабляться и вспомнил, что российской сборной непросто даются матчи с подобными соперниками.

- Ни одну из сборных нельзя сбрасывать со счетов. Я прекрасно помню, что у нас были и Люксембург и Андорра и как тяжело с ними было играть. На каждую игру мы будем настраиваться, - подвёл итог Дмитрий Хохлов.

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