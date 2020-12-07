Евгений Петросян: «Таня заставила меня поверить в то, что я еще могу быть отцом»

Весной Петросян стал отцом… в 75 лет. И свадьба с Татьяной Брухуновой оказалась настоящей, и сын, действительно, у них родился Фото: Мария РЕМИЗОВА

Первое искреннее и «человеческое» интервью (вроде прежде интервью с Петросяном были «нечеловеческими», и он всегда оставался «в маске») король юмора дал актеру Вячеславу Манучарову. Ну а тот принес материал на Первый Канал в телешоу «Пусть говорят».

В преамбуле зрителям сообщили, что Петросян решился «рассказать все» и ответить на любые острые вопросы. В том числе… про ковид, которым недавно переболел. Даже его маленький сын перенес «корону». К счастью, болезнь протекала не очень тяжело. Выявилась, когда Евгений Ваганович собрался на очередное обследование сердца. И сдал для больницы тест на ковид. Тест оказался положительным.

- Была слабость, маленькая температура, не было аппетита и сил совсем, - рассказал юморист.

Он провалялся в больнице 11 дней и приехал домой.

Но, конечно, не ковид Петросяна был главной темой интервью.

Два года Евгений Ваганович не сходит со страниц газет и телеэкранов. Повод – его скандальный развод с Еленой Степаненко, с которой прожил больше 30 лет, раздел многомиллионного имущества (только 2 года шла его опись) и женитьба на своей помощнице Татьяне Брухуновой, которая на 44 года моложе. Вроде бы он купил своей возлюбленной квартиру стоимостью в 300 тысяч. И это случилось еще в браке с Еленой Степаненко.

В «Пусть говорят» вспомнили, что когда-то Степаненко увела Петросяна из его прежней семьи.

- У Елены был тогда другой муж, - уточнил Евгений Ваганович. - Лена была не только моей партнершей. Но и моей ученицей. Она была артисткой, закончившей музыкальный факультет ГИТИСа. И делала музыкальные пародии… У нас в семье все было подчинено работе. Семья работала на творчество, а не наоборот. Иначе ничего не получилось бы. Жена должна быть помощницей мужа. Эта работа требует отдачи 24 часов в сутки.

Но несмотря на такую загруженность и совместное творчество, семейная жизнь Петросяна-Степаненко не была идеальной. Они стали жить раздельно, объясняя это плотным графиком. У Петросяна появилась молодая помощница – Татьяна Брухунова. О связи с ней было известно лишь близкому окружению.

- Таня со мной давно – уже лет 10, - не стал скрывать Петросян. - Она мне по-всякому помогала. Находила для меня... смешнульки разные, создавала мой сайт, была корреспондентом смешного, училась, чтобы стать моим концертным продюсером....

Два года Евгений Ваганович не сходит со страниц газет и телеэкранов. Повод – его скандальный развод с Еленой Степаненко Фото: Михаил ФРОЛОВ

Понятно, что боль и обида захлестнула Степаненко.

- Я вначале не допускал мысли о нашем разводе. Наверное, это была моя ошибка… Мешала моя вера в лучшие качества людей. Но неужели вы думаете, что не было причины для развода? Будто в один день вдруг что-то взбрендило Петросяну? Был целый ряд причин. Я предлагал Лене расстаться мирно, говорил, что буду помогать, только тихо-мирно отпусти меня… Нет, ей захотелось войны, - признался Евгений Ваганович. - И сейчас мне жалко наш творческий дуэт, я бы хотел его сохранить...

Кстати, на развод подал не Петросян, а Степаненко.

Оказывается, Евгений Ваганович давно мечтал о наследнике, но Елена Степаненко не хотела.

- Я думал, что это невозможно (ребенок в его возрасте – Ред.). Заслуга Тани в том, что она заставила меня в это поверить, - говорит юморист. - Мой сын очень настойчивый человек. Это необычная личность.

Весной Петросян стал отцом… в 75 лет. И свадьба с Татьяной Брухуновой оказалась настоящей, и сын, действительно, у них родился.

Сейчас Евгений Ваганович говорит, что Петросян десятилетней давности и сегодняшний Петросян – два разных человека. Тому, прежнему, требовалась операция на сердце, а этому, нынешнему, операция уже не нужна. Поэтому он так хорошо выглядит, а не только потому, что рядом с ним импульс молодости:

- Я собираюсь жить долго, многое надо успеть, у меня большие планы, рано меня хоронить, как делают некоторые, которые делят мое якобы огромное наследство. Я хочу быть полезным своему сыну.

Подробнее о сыне нам расскажут в завтрашнем эфире «Пусть говорят».