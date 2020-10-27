«Чувствую себя хорошо!»: Евгений Петросян посмеялся над сообщением про коронавирус

Новость о том, что у 75-летнего Евгения Петросяна подозревают коронавирус сообщили источники в экстренных службах.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
Новость о том, что у 75-летнего Евгения Петросяна подозревают коронавирус сообщили источники в экстренных службах. Мол, знаменитого артиста госпитализировали в одну из столичных клиник. Правда уточнялось, что состояние у юмориста удовлетворительное. Дескать, лежит в клинике, принимает коронавир.
- Все это фейк. Только что с Петросяном говорил, он сидит дома. Обсуждали нашу новую юмористическую программу, - сказал kp.ru близкий друг Петросяна писатель Георгий Териков.
Дозвонились мы и до самого Евгения Вагановича.
- Евгений Ваганович, пишут, что у вас подозревают коронавирус...
- Ну пусть пишут. Им же надо что-то писать, - засмеялся Петросян. - Чувствую себя хорошо и вам желаю доброго здоровья! - сказал kp.ru артист.
«Комсомолка» желает Евгению Вагановичу здоровья.
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