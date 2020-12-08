Откуда у Джен Псаки такая странная фамилия и при чем тут скифы

Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный претендент на пост президента США Джо Байден объявил, что место пресс-секретаря в его администрации займет Джен Псаки, известная своими неоднозначными высказываниями на посту помощника президента по коммуникациям и официального представителя Госдепа.

Заявление Байдена устало для многих неожиданностью, поскольку своими перлами Псаки может с легкостью конкурировать с мэром Киева боксером Виталием Кличко, который в свое время советовал горожанам «готовиться к земле» и является автором замечательных слов о том, что «в завтрашний день могут смотреть не только лишь все».

В свое время Псаки, рассказывая о референдуме на востоке Украины, заявила о «карусели», в которой принимали участие дети и россияне. Когда же ей задали вопрос по поводу самой «карусели» она не смутилась и ответила:

– Знаете, это у меня в бумажке написано, но потом я обязательно уточню.

С тех пор высказывания Джен регулярно пополняли копилку юмора в интернете, причем многие из них ей просто приписывались, а сама Псаки жаловалась на то, что стала жертвой «агрессивной российской пропаганды».

Откуда же у Псаки такая странная, непривычная не только славянскому, но и американскому уху фамилия?

Оказывается, все просто. Ее отец, Джеймс Псаки, происходит из провинции Мессиния, расположенной на юге Греции. И до переезда в США его звали Димитрис Псакис.

Если же копнуть совсем глубоко, то фамилия «Псакис» обязана своим появлениям племенам под сборным названием «Саки» – в древности к ним относили скифов. А само слово saka по-скифски означало «олень».

Вот такая Дженнифер Дмитриевна Оленева.

Примечательно, что скифское царство существовало в Крыму и своего наивысшего расцвета достигло в 130-120-х годах до н.э. Оно просуществовала до второй половины III века н.э. и было уничтожено готами.