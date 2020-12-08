Евгений Петросян: «Джигарханян сгнил, лежа в постели. Потому что никто к нему не подходил»

Петросян вспомнил о Джигарханяне Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В интервью, которое на днях Евгений Ваганович дал актеру Вячеславу Манучарову на ютуб-канале “Эмпатия Манучи” он неожиданно рассказал, в каких страшных муках и страданиях умирал народный артист СССР. С чего вдруг Петросян вспомнил о Джигарханяне? Да потому что не хотел повторить его судьбу.

Манучаров спросил Евгения Вагановича, что заставило его решиться на развод с Еленой Степаненко.

- Жить захочешь и решишься. Вот Джигарханян умер… Вы знаете, как он умер? В каком состоянии? Не знаете… Я вам расскажу: он сгнил, лежа в постели. В муках и адских болях… Сгнил, потому что никто к нему не подходил. Не знали об этом?.. У него был диабет. Он нуждался в точных по времени уколах, которые ему никто не делал…

Увы, примерно то же самое недавно говорила и бывшая жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская: «Я знаю правду, как уходил Джигарханян. И она страшная...». Пасынок актера Степан тоже случайно проговорился: Армен Борисович перед смертью мучился от пролежней, некроза тканей.

Степан сказал, не подумав. Потому что пролежни – результат плохого ухода за лежачим больным. А рядом с Джигарханяном в последний период его жизни была Степина мама – Татьяна Власова (вторая супруга народного артиста). Она и должна была следить за тем, как организован уход, а не рассказывать про якобы имевшие место признание в любви. О том, как счастливо прошло ее воссоединение с Джигарханяном, нам говорили друзья Армена Борисовича.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Конечно, у Джигарханяна - возраст, 85 лет. Да, у него был диабет. Страшная болезнь. Но ведь был обеспечен патронажный уход, с ним рядом была круглосуточная сиделка и Татьяна Сергеевна. Так нам рассказывали в течение долгого времени, рисуя почти идиллию… Почему же тогда он «сгнил, лежа в постели»?

До сих пор никто толком не знает, как доживал свою жизнь 85-летний народный артист СССР. За три года после расставания с Виталиной он превратился из руководителя театра в беспомощного старика, который передвигался в инвалидной коляске, почти никого не узнавал, не выходил на улицу. Новости мы узнавали от его друзей. Самого народного артиста не было ни видно, ни слышно. Это подтвердил и его старинный друг драматург Эдвард Радзинский. Эдвард Станиславович много раз пытался дозвониться Армену Борисовичу. Но к телефону его не звали. Теперь самые печальные догадки подтвердил и Евгений Петросян.