Вопрос дня: Что тормозит развитие нашей экономики? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ, лидер ЛДПР:

- Нерешительность! Россию обложили санкциями, западная пропаганда готовит почву для дальнейшего закручивания гаек против нас вплоть до войны. А мы по-прежнему выкручиваем себе руки. Почему в России бензин людям продают по той же цене, что и во Франции? Хотя мы нефть добываем, а они нет.

Михаил ДЕЛЯГИН, научный руководитель Института проблем глобализации:

- Минфин и Центробанк создают искусственный дефицит денег. Как будто их задача не улучшить жизнь людей, а нарисовать красивый показатель инфляции. Нас систематически уверяют, что в бюджете нет денег, хотя по отчетам видно, что без движения лежат более 15 трлн рублей!

Сергей ШНУРОВ, музыкант, сопредседатель «Партии Роста»:

- У нас все время государство сверху, а человек снизу. Государство дает ему и отбирает, карает и милует. Но не полагается на него как на источник собственного благополучия. Не верит в частную инициативу. Ничего не изменится, пока вес и миссия людей в нашем обществе не станут куда выше, чем сейчас.

Александр ЦЫГАНОВ, профессор Финансового университета:

- Первое: мы еще не освоили новые технологии, наша экономика до сих пор связана с нефтью и газом. Второе: общее торможение по всему земному шару, связанное с ковидом. Третье: постоянные изменения в законодательстве. Четвертое: в советские времена уничтожили традиции предпринимательства.

Александр ХИНШТЕЙН, депутат Государственной Думы РФ:

- Дураки, некомпетентные чиновники и высокий уровень коррупции.

Сергей КОРНЕЕВ, блогер-тракторист, Рязанская область:

- Нежелание государства помогать малому бизнесу. Отдельный разговор - помощь бизнесу на селе, которое вымирает. Нужно, может быть, снизить для аграриев налоги.

Алла, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- У нас большая территория и сравнительно маленькое население. Отдавать свои земли мы не будем. Так что надо обязательно поднимать рождаемость.