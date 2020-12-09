"Да, ничего я в маске!": Ротару оценила снимок фотокора "Комсомолки"

София Ротару за кулисами шоу "Песня года 2020". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Песня года-2020". Фотографировать возле сцены нельзя! Нарушение социальной дистанции. Большинство звезд в пресс-центр не идут. Снимать некого. Шатаюсь с фотоаппаратом на шее по полутемным лабиринтам ВТБ-Арена. И вдруг из группы плотно идущих людей раздается женский голос.

- Стой! Сфотографируй меня в маске!

Не сразу сообразил, что обратилась ко мне София Ротару.

- А покажи, что получилось?

Показываю снимки.

- Да, ничего я в маске! - понравилось певице.

Напомним, что из-за пандемии на главном новогоднем концерте страны собрались всего две тысячи зрителей. Знаменитости, как обычно, старались удивить поклонников самыми стильными и яркими нарядами. Так, София Ротару приехала на концерт в брючном костюме с золотистой бахромой. А Филипп Киркоров выбрал сразу несколько ярких образов с пайетками и стразами. Удивил и заметно постройневший Валерий Леонтьев: он был в красных ботинках на каблуках и прозрачном топе.