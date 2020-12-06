Звезды на «Песне года»: Исхудавшая Полина Гагарина, корона Киркорова и Лорак без юбки

За гардеробом Филиппа Киркорова приглядывает личный стилист короля эстрады Арсен Айрапетов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В силу пандемии в ВТБ-арене на главном новогоднем концерте собрались всего две тысячи зрителей. Все в масках, в перчатках. Без этой амуниции в зал не пройти.

Одной из первых приехала София Ротару. В зал артистка вышла в брючном костюме с золотистой бахромой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стилем «хуторянки» вот уже много лет занимается ее невестка Светлана, она следит, чтобы 73-летняя София Михайловна выглядела достойно и молодо.

А за гардеробом Филиппа Киркорова приглядывает личный стилист короля эстрады Арсен Айрапетов.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На «Песню года» Филипп выбрал несколько ярких образов с пайетками и стразами. И все от премиум-бренда Бальман, который открыл миру Майкл Джексон.

Один из самых ярких аксессуаров Филиппа в тот вечер - кепка, украшенная диадемой. Ярко и по-королевски. Но не модой единой, как говорится. На «Песне года» артист получил приз за песню «Ролекс», за лучший дуэт с рэпером и бойфрендом Ольги Бузовой Давой.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Киркоров признался, что в этом году снова будет штурмовать «Евровидение» с бывшей победительницей «Новой волны», певицей из Молдовы Наталией Гордиенко.

-Поэт Михаил Гуцериев написал потрясающую сексуальную песню. И я думаю красавица Наташа Гордиенко ее прекрасно исполнит и имя Михаила Гуцериева впервые прозвучит на сцене «Евровидения». Ну, а моя мечта, чтобы Наташа спела там свою песню три раза. Как победитель!-признался журналистам Филипп Киркоров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В стразах в тот вечер выступал и Николай Басков. «Золотой голос» признался, что пандемия повлияла и на его личную жизнь.

-Я надеюсь скоро мы вернёмся к нормальной жизни, будем пить, гулять и целоваться без масок,-шутил в закулисье Басков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Валерий Леонтьев, как и его вышеупомянутые коллеги, тоже прилично сбросил вес на карантине. «Казанова» на «Песне года» привлёк к себе внимание экстравагантным нарядом: красными ботинками на каблуках и прозрачным топом.

Кстати, не зря же говорят, что мода в кризисные времена становится более сексуально агрессивной. Откровенными нарядами удивляли в тот вечер исхудавшая Полина Гагарина и ее коллега Ани Лорак.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полина выбрала романтичное платье с юбкой -солнцем. Правда зона декольте была излишне обнажена, все заметили, как Полина похудела после развода со своим мужем Дмитрием Исхаковым.

А вот Ани Лорак появилась на фестивале в пиджаке и ботфортах-чулках.

Кристина Орбакайте вышла на дорожку в полупрозрачном зеркальном наряде.

Впрочем, у артистки такая шикарная фигура, что любое платье на ней смотрится органично.

Для поддержания формы Кристина занимается фитнесом, пилатесом и берет уроки динамического бокса.

Лариса Долина продолжает удивлять метаморфозами своей внешности. Артистка сильно похудела, расставшись со своим мужем гитаристом Ильей Спицыным. И видимо, сейчас колдует над своим звёздным обликом с косметологами.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КСТАТИ

Поэт Гуцериев побил рекорд фестиваля

В последние годы Михаил Гуцериев написал множество хитов для топовых звезд. Бизнесмен и меценат нашёл отдушину в поэзии и выпускает каждый год по несколько крепких хитов. В этом году Гуцериев стал рекордсменом по количеству дипломов главного концерта страны. На сей раз поэт удостоился почётной награды восемь раз.

Николай Басков исполнил свою новую композицию Гуцериева «Любовь бессмертна», которую посвятил своему ушедшему из жизни отцу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мол, это последняя песня, которую слышал перед смертью его папа...

- Песня «Любовь бессмертна» — это потрясающее произведение, которое для меня написали Михаил Гуцериев, Виктория Кохана и Алексей Романоф. Эта композиция дорога для меня, потому что это была последняя песня, которую услышал мой отец. Мне хочется верить и надеяться, что действительно любовь к нашим родным и близким людям с ними, и когда душа улетает, то она всегда остаётся где-то рядом с нами, и мы чувствуем всегда их присутствие,-рассказал Николай.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс ко всему дипломами «Песни года - 2020» были отмечены хиты поэта: «Твой первый» Артёма Качера (муз. Константин Кокшаров), «Ты не целуй» Полины Гагариной (муз. Вадим Усланов), «Особенные слова» Таисии Повалий (муз. Виктория Кохана), «Позвони, будь посмелей» группы «Фабрика» (муз. Виктория Кохана), «Только для рыжих» группы Иванушки International (муз. Виктория Кохана, Алексей Романоф), «Джанга» певицы POLINA (муз. POLINA).

Телеверсию фестиваля «Песня года - 2020» смотрите 1 и 2 января в эфире телеканала «Россия 1».