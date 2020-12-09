Виталина Цымбалюк-Романовская: "Джигарханяну не позволили ко мне вернуться"

Эту тему продолжила бывшая жена Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: Михаил ФРОЛОВ

Получила продолжение острая тема, прозвучавшая накануне в интервью Евгения Вагановича. В ютуб-канале “Эмпатия Манучи” он неожиданно рассказал, в каких страшных муках и страданиях умирал народный артист СССР.

- Вот Джигарханян умер… Вы знаете, как он умер? В каком состоянии? Не знаете… Я вам расскажу: он сгнил, лежа в постели, - не в бреду, а совершенно искренне рассказывал Петросян. - В муках и адских болях… Сгнил, потому что никто к нему не подходил. У него был диабет. Он нуждался в точных по времени уколах, которые ему никто не делал…

Эту тему продолжила бывшая жена Армена Борисовича Виталина Цымбалюк-Романовская. Три года назад ее разлучили с Джигарханяном его друзья.

- То, что случилось в последние три года его жизни, для него - катастрофа. Я точно знаю, что он хотел ко мне вернуться. Но ему не позволили, - сказала Виталина Цымблюк-Романовская в программе «Пусть говорят». - Его отстранили от всех.

После смерти Армена Борисовича мне пришла информация в личные сообщения, подтвердившая мои догадки. Я пока не хочу говорить, с какого аккаунта… Мне рассказали, как он уходил. Он умер в страшных муках.

Последние недели жизни Армен Борисович провел в больнице. Ему регулярно делали гемодиализ (очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности). Если Виталина говорит правду, тогда сообщение ей мог прислать только кто-то из персонала больницы, где лежал Джигарханян. Говорят, это была частная клиника. По сообщению анонимного источника, Армен Борисович был не нужен его близким. Его никто не навещал. В больницу его доставили в изможденном состоянии, можно было предположить, что его не кормили и даже не обрабатывали пролежни. Он находился как будто в забытьи. Всего несколько раз было просветление. В эти минуты вспоминал Виталину.

Цымбалюк-Романовская нотариально заверила переписку с анонимом. Зачем она это сделала?

- Слушать рассказы о том, как он объяснялся в любви Татьяне Сергеевне (Татьяна Власова - экс-супруга Джигарханяна, от которой он ушел к Виталине, но потом друзья его вернули к Власовой - Ред.) и собирался женился на ней – это кощунство. Он был в таком состоянии и на таких препаратах, что ничего не понимал. Он был под действием тяжелейших психотропных препаратов, - объяснила Виталина.

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