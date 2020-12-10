Мишустин надавал чиновникам по шапкам: «С осени наблюдали рост цен на продукты, но пустили все на самотек!»

Премьер потребовал снизить цены на продовольственном рынке. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В четверг на заседании правительства премьер Михаил Мишустин устроил настоящую трепку министерствам и ведомствам, отвечающим за продовольственное обеспечение страны. Премьер потребовал от Минсельхоза, Минэкономразвития и Минпромторга незамедлительно разработать меры по сдерживанию роста цен на продукты.

- Еще осенью мы видели эту тенденцию. Но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась. Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть! Недооценили риски, пустили на самотек! - обрушился на подчиненных Мишустин.

Им еще явно повезло, что заседание кабмина проводилось онлайн.

Напомним, накануне на то, что по всей стране выросли цены на продукты, обратил внимание Владимир Путин. На экономическом совещании с правительством он заявил, что пандемия тут не при чем. Так, по данным Росстата, розничные цены на сахар за январь-ноябрь выросли на 71,54%, на подсолнечное масло - на 23,78%, на макароны - на 10,45%, на хлеб - 6,34%. По словам Путина, это попытка производителей подогнать внутренние цены под мировые.

После разговора с президентом Мишустин не стал откладывать дела в долгий ящик. Помимо разноса на кабмине, он назначил на вечер четверга совещание с профильными министрами, потребовав «без воды» доложить ему о ситуации. Кроме того, премьер поручил Минсельхозу провести переговоры с производителями. Участвовать в этом будет Федеральная антимонопольная служба. Ей предстоит выяснить, а не было ли в росте цен сговора?

- Это крайне чувствительная тема. В условиях снижения доходов наживаться на людях просто недопустимо! - заявил Мишустин.

Премьер поручил еженедельно докладывать ему о ситуации на продовольственном рынке.

Он также сообщил, что подписал постановление о повышении с января 2021 года экспортных пошлин на семена подсолнечника и рапса.

- Это позволит снизить объем их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию, - заявил Мишустин.

Пошлина на экспорт из России подсолнечника и рапса будет установлена в размере 30% от таможенной стоимости, но не менее 165 евро за тонну. Для сравнения сейчас ставка экспортной пошлины для семян рапса составляет 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну, для семян подсолнечника - 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. После этого производителям невольно придется задуматься, что им важнее - зарубежные или отечественные прилавки.