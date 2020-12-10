Дочь Олега Ефремова раскрыла правду, почему у Нины Дорошиной не было детей

Актриса Нина Дорошина в фильме "Любовь и голуби".

Дочь актера Олега Ефремова впервые рассказала подробности романа знаменитого артиста с Ниной Дорошиной. По словам Анастасии, звезда фильма "Любовь и голуби" могла бы стать прекрасной матерью. Актриса забеременела от Олега Николаевича, он был рад и просил оставить ребенка. Но она сделала аборт. А потом горько сожалела об этом всю оставшуюся жизнь.

"Я ей достаточно часто говорила: «Нинка, ну что ты не родила тогда?». Вот был бы сейчас у нас с Мишкой старший брат или сестра. Она действительно сделала от отца аборт. При том что он умолял оставить ребенка. Он знакомил ее со своими родителями, приводил ее к своим знакомым, чтобы они ее убедили", - рассказала театральный критик Анастасия Ефремова в студии программы "Судьба человека" на канале "Россия 1".

Президент благотворительного фонда Олега Ефремова, организатор гастролей Анастасия Ефремова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Она приходится единокровной сестрой актеру Михаилу Ефремову. Дочь Олега Николаевича родилась от его союза с актрисой Ириной Мазурук. Как отметила Анастасия, Нину Дорошину ее отец любил всю жизнь. Нина Михайловна не хотела ребенком привязывать к себе возлюбленного. "У него будет камень на шее. Я как бы крылья ему подрежу этим ребенком и себе", - говорила Дорошина.

Актер Олег Ефремов, 1964 г. Фото Б.Виленкина и Г.Тер-Ованесова (Фотохроника ТАСС)

Как заметила Ефремова, больше детей у актрисы не было. "Она всю жизнь носилась с племянниками. Ну как тогда делали аборты. Она очень жалела потом. Тот ребенок был бы счастливым", - заявила Анастасия.

Дочь покойного актера также рассказала о своем знаменитом отце. "Много говорится, что мой папа пил. Я бы не сказала, что алкоголь превращал его в чудовище. Это не тот случай. Бывают более ужасные вещи. Он этим алкоголем действительно увлекался. Это был его релакс. Но папа никогда руку не поднимал, когда выпивал, не грубил", - поведала она Борису Корчевникову.

Говоря о том, как ее мама переживала связь отца с Дорошиной, Анастасия отметила: "Мама вспоминала: «Иду я по театру, навстречу Нинка - каблучками цок-цок, говорит, мол, привет, Ириш». А мама отвечает: «Нин, ты знаешь, у меня-то ведь рука тяжелая, не здоровалась бы ты со мной». А Нинка говорит: «Хорошо!». И тут мама поняла, что у Нинки-то все хорошо, а у нее, видимо, не очень. Такие вот страсти».

Ефремов ушел от Мазурук, когда их дочке едва исполнилось три года. Анастасия Олеговна считает, что они просто не подходили друг к другу, а и их отношения изначально были большой ошибкой.

"Прекрасно понимаю, почему они разошлись, вот только понять не могу, почему они сошлись... Ведь не было у родителей понимания. В начале, возможно, была страсть, но не любовь. Они не оставили в памяти друг друга. Когда мы с мамой ссорились, она говорила мне, мол, «я вся в папашу». Она думала, что обидит меня этим, а я только радовалась», - отметила наследница Олега Николаевича.