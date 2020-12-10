Как восстановить обоняние после коронавируса: шесть упражнений

Составьте для себя палитру запахов. Это могут быть небольшие бутылочки с эфирными маслами эвкалипта, гвоздики, лимона, розы Фото: Shutterstock

Один из самых распространенных симптомов ковида – потеря обоняния. От 34 до 98 процентов пациентов с COVID-19 сталкиваются именно с аносмией, то есть утрачивают способность различать запахи. К счастью, у большинства людей обоняние возвращается в течение нескольких недель, однако насколько длительным может быть этот постковидный симптом, не знает никто.

Ученые и врачи не впервые сталкиваются с потерей обоняния и существует специальная методика, которая позволяет натренировать эту жизненно необходимую для нас способность, ведь возможность чувствовать запахи предохраняет нас от угрозы пожара, утечек химикатов, испорченной пищи и многого другого.

Врач и специалист по антивозрастной медицине, автор книги «Дорожная карта к долголетию» Юлия Юсипова рассказала «Комсомолке», как восстановить обоняние после коронавируса.

- Мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью, что потеря обоняния вызывается воздействием вируса на головной мозг, однако нам ясно, что влияние происходит на определенные типы клеток обонятельного эпителия - объясняет механизм потери обоняния Юлия Юсипова. – Для того чтобы проникнуть внутрь клетки, вирусу SARS-CoV-2 нужны ворота, а это белки ACE2 и TMPRSS2. В статье, опубликованной в авторитетном научном издании Science Advances, исследователи приходят к выводу, что эти белки есть в базальных клетках обонятельной системы. Это такие клетки, которые участвуют в регенерации нейронов, в их восстановлении после повреждения. Есть эти рецепторы и в так называемых стентакулярных клетках, которые помогают очищать нейроны от мертвых клеток и перемещать пахучие вещества через слизь в системе обоняния.

ЗАГАДКИ ОБОНЯНИЯ ПОСЛЕ КОРОНАВИРУСА

Юлия Юсипова рассказывает, что у людей, переживших ковид, помимо потери обоняния, бывают и другие изменения восприятия запахов. Например, некоторые переболевшие жалуются на извращение обоняния, когда им кажется, что некоторые продукты питания, например, яйца, пахнут неприятно. У других обоняние не пропадает совсем, но существенно снижается. А кто-то жалуется на то, что чувствует запах гари.

- Запах гари – это характерный симптом для поражения головного мозга, однако все же мы не можем говорить с абсолютной уверенностью о том, что вирус повреждает мозг, - продолжает эксперт. – Изменения в восприятии запахов у людей с COVID-19 и тех, кто переболел, бывают самые разнообразные. Кто-то, например, начинает чувствовать запахи особенно остро и им рекомендуется есть немного остывшую пищу, чтобы запах не был таким сильным.

ТРЕНИРОВКА ДЛЯ НОСА

Один из возможных способов лечения расстройства обоняния – это физиотерапия для носа.

1. Составьте для себя палитру запахов. Это могут быть небольшие бутылочки с эфирными маслами эвкалипта, гвоздики, лимона, розы (другие яркие запахи, знакомые вам с детства).

2. Откройте бутылочку и поднесите к носу. Спокойно вдыхайте запах в течение 20 секунд. Постарайтесь полностью сконцентрироваться на аромате и вспомнить его запах.

3. Через 20 секунд закройте бутылочку и сделайте несколько вдохов – выдохов. Переходите к следующему аромату.

4. Храните свою коллекцию запахов недалеко от кровати, чтобы они были всегда под рукой и была возможность потренироваться в спокойной и расслабленной обстановке.

5. Даже если сегодня вы не почувствовали запахов, продолжайте тренировки. Научно доказано, что поврежденная обонятельная функция имеет хорошие шансы на самовосстановление.

6. Чем раньше вы начнете такую терапию, тем больше шансов на скорейшее восстановление.

- Для тренировки обоняния можно использовать и специи с сильным запахом, например, корицу. Некоторые люди с потерей обоняния практикуются на апельсинах и лимонах. Разрезают фрукты и, вдыхая запах, пробуют его вспоминать и воспринимать. Наш мозг устроен таким образом, что вид объекта, соприкосновение с ним, помогают нам и в том, чтобы воспринимать его аромат. Так система обоняния вновь приходит в контакт со внешним миром. Люди отмечают, что, как запах постепенно исчезает из их восприятия, так же постепенно, а не мгновенно, он и возвращается, - говорит Юлия Юсипова.

ПОЧЕМУ ТРЕНИРОВКА ОБОНЯНИЯ РАБОТАЕТ

1. Происходит регулярная стимуляция обонятельного комплекса мозга.

2. Во время клинических испытаний пациенты, которые регулярно тренировались, показывали лучшие результаты в способности различать и узнавать разнообразные ароматы, чем те, кто никак не тренировался. Это значит, что обоняние действительно поддается тренировке.

3. Важна яркость и насыщенность запаха. Те пациенты, которые тренировались на сильных ароматах, достигали лучших результатов.

ЧИТАЙТЕ ТАТКЖЕ

Вакцинация от коронавируса начинается по всей России: прививать будут без перерыва на каникулы

Препарат “Спутник V” завезли даже в самые отдаленные регионы России (подробности)