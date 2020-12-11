План спасения от национального позора: Когда реально будет достроен «Северный поток-2»

«Академик Черский» не имел оборудования по укладке 48-дюймовой трубы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» директору ВЦИОМ Валерию Федорову - что на самом деле происходит с достройкой газопровода «Северный поток-2», который должны были сдать еще год назад, но этому помешали санкции США.

ШВЕЙЦАРЦЫ СБЕЖАЛИ. ВСЯ НАДЕЖДА НА «ФОРТУНУ»

Валерий Федоров:

- Константин Васильевич, вы известны своими книгами, статьями о нефтегазовых отношениях России с Западом. Так будет в декабре завершено строительство «Северного потока-2». Или это шапкозакидательство?

Константин Симонов:

- Я не думаю, что «Северный поток-2» будет достроен к концу 2020 года. Но я и не вижу необходимости спешки. У нас люди смотрят новости о «Северном потоке-2» уже как детективный сериал: либо «точно достроим», либо «гипс снимают, клиент уезжает, все пропало». То уже корабли встали в точку, и начинается строительство. То на следующий день новости: корабли ушли…

Федоров:

- Да, в другую точку встали.

Симонов:

- Сейчас такие технологии, что любой гражданин может спокойно посмотреть в интернете, что происходит сегодня в Балтийском море.

Федоров:

- Но, вообще-то, «Северный поток-2» еще год назад должны были построить. Уже год отсрочка! И официальных сообщений от Газпрома, когда же все закончится, нет. Когда же все-таки построим? И построим ли?

Симонов:

- Да, в декабре прошлого года были введены санкции против швейцарской компании Allseas, которая была основным подрядчиком Газпрома и строила «Северный поток-2». Когда оставалось проложить чуть больше 100 километров труб, швейцарцы убежали!

У Газпрома был собственный трубоукладчик «Академик Черский». А также трубоукладочная баржа «Фортуна», которая работает на мелководье. Но вся закавыка в том, что «Академик Черский» не имел оборудования по укладке 48-дюймовой трубы. Да еще и находился на Дальнем Востоке.

И началась эпопея с донастройкой «Черского» и его переходом в Балтийское море. Причем, в сопровождении судов Военно-морского флота, на всякий случай, чтобы корабль не захватили. А по пути в Сингапуре и Германии на него ставили как раз то оборудование, которое нужно для «Северного потока-2».

И Газпром правильно не делает никаких заявлений. Потому что это станет поводом для введения новых санкций против компаний, которые вовлечены в достройку газопровода.

Сейчас «Черский» действительно в коридоре этой недостроенной трубы. И баржа «Фортуна» также там...

Но декабрь – это непростой месяц, месяц штормов. И я не совсем понимаю, откуда берутся ожидания, что именно до конца 2020 года труба должна быть достроена. Возможно, это связано с 20 января 2021-го года, когда вступит в должность президент США Байден.

Трубоукладочная баржа «Фортуна» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федоров:

- Подарок к инаугурации?

Симонов:

- Достроить до Байдена эту трубу? Мое мнение - у нас нет необходимости построить «Северный поток-2» до конца 2020 года. Потому что зима – не самый лучший период. И не стоит порождать ненужных завышенных ожиданий, что за оставшиеся 3 недели мы точно достроим. Мой прогноз: «Северный поток-2» будет достроен в горизонте следующего 2021 года.

Что не означает, кстати, завершения всей эпопеи. Дальше начнется следующая часть этого сериала — когда по нему пойдет газ…

Федоров:

- А когда?

Симонов:

- Реальный газ пойдет в 2022 году. Но пока что мы сфокусированы только на достройке трубы. Потому что если мы не достроим трубу, это будет фактически национальным позором.

КОГДА СНИМЕМ С ДОВОЛЬСТВИЯ УКРАИНСКИХ ДАРМОЕДОВ?

Федоров:

- Многие уже сейчас это называют национальным позором. Уже год все стоит, а вы сейчас говорите, что еще год все будет монтироваться. Такой дорогой проект! Аренда всего этого оборудования обходится каждый день в огромные суммы в валюте.

Симонов:

- Аренда обходится в астрономические деньги? Никакой аренды нет! «Академик Черский» и баржа «Фортуна» - это наши суда…

Федоров:

- Но они принадлежат никому не известным компаниям.

Симонов:

- Они принадлежат всем известно кому! Но переведены на другие компании, которые попадут под санкции. Вот и вся история. Это же очевидный ход.

Поэтому я и сказал, что Газпром правильно молчит, что там с «Черским» происходит.

А насчет дороговизны проекта... Зачем вообще строится «Северный поток-2»? У многих ощущение - чтобы наказать Украину, лишить ее транзита. Это неправильно. Дело не в политике. Дело в деньгах. Считайте - расстояние от новых газовых месторождений на Ямале до Германии через Балтийское море примерно на 2 тысячи километров короче, чем от старых месторождений Уренгоя через Украину. И в этом плане «Северный поток-2» - это колоссальная экономия на расстоянии! Значит, экономия при транзите.

Я напомню, что Украине мы платим транзитных денег до сих пор 2-2,5 миллиарда долларов в год.

Федоров:

- А когда прекратим?

Симонов:

- Вот в 2022 году запускаем «Северный поток-2», и эти 2,5 миллиарда Газпром будет платить сам себе по тарифу.

Федоров:

- Значит, есть надежда, что с 2022 года мы этих дармоедов из бывшей братской страны с довольствия снимаем.

Симонов:

- Когда газопровод будет построен, он должен еще пройти сертификацию. А дальше начнутся пусконаладочные работы. Трубу нужно будет заполнить газом. Это займет 3-6 месяцев. К этому тоже надо быть готовыми. Потому что когда мы достроим, опять начнутся вопросы: а когда заработает? И опять полетят критические стрелы.

ПОСЛУШАЕТ ЛИ БАЙДЕН ФРАУ МЕРКЕЛЬ?

Федоров:

- Идет же громадное давление на Евросоюз и на Германию от наших заокеанских «партнеров» с целью вообще заблокировать этот «Северный поток-2», забыть, списать в убыток все эти деньги, которые уже вложила в него Россия. И переориентировать Западную Европу с русского нехорошего газа на газ свободы из Америки.

Симонов:

- Германия – крупнейший потребитель российского газа. Она объективно экономически нуждается в поставках нашего газа как самого дешевого.

Федоров:

- То есть у США газ свободы, а у нас дешевый газ?

Симонов:

- Немцы любят деньги и умеют их считать. И это правильно. Это серьезный аргумент. Не говоря уже о том, что «Северный поток-2» приходит напрямую в Германию. И она превращается еще и в транзитера-распределителя российского газа.

Именно поэтому фрау Меркель защищает «Северный поток-2», несмотря на то, что ее другом России точно нельзя назвать. Несколько немецких министров поддержали проект. Немецкий парламент принял резолюцию, поддерживающую «Северный поток-2». Из политических сил Германии только «зеленые» выступают решительно против.

Теперь что касается Байдена. Байден идет к власти с лозунгом о том, что Трамп разрушил трансатлантическое партнерство, и Байден его должен восстановить. Байден говорит, что он будет советоваться с европейцами. Даже в проект этих санкций включен пункт, что перед их введением США должны проконсультироваться с правительствами Европы. И если Байден действительно готов послушать Евросоюз, то он обязан выслушать Германию.

Федоров:

- А если в Германии выборы выиграют «зеленые»? Противники «Северного потока-2»?

Симонов:

- Германия сейчас сразу в двух энергетических переходах. Она намерена закрыть атомные станции и отказаться от угля. Это означает, что спрос на газ в Германии будет расти. Она просто не выдержит, она не справится без газа.