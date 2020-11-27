Судно, способное достроить «Северный поток – 2», направляется в Калининград

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 26 ноября, российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое способно достроить газопровод «Северный поток — 2», направилось из немецкого порта Мукран в Калининград. По данным отслеживающего передвижение судов портала Marine Traffic, трубоукладчик должен прибыть в калининградский порт 28 ноября.

Как писал сайт kp.ru, «Академик Черский» 7 октября прибыл из Мукрана, где располагается логистическая база «Северного потока – 2», в Калининград и встал на якорь напротив Куршской косы, возле него проводило работы судно снабжения Finval. А 26 октября трубоукладчик снова направился в порт Мукран и простоял там ровно месяц.

Стоит отметить, что с начала февраля, когда «Академик Черский» вышел из порта Находки в Сингапур, судно совершило почти кругосветное путешествие.

Напомним, после того, как США ввели ограничения в отношении зарубежных компаний, участвующих в реализации российского газового проекта, швейцарский подрядчик Allseas прекратил укладывать трубы для газопровода «Северный поток – 2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG может достроить «Северный поток – 2» и без участия иностранных подрядчиков.

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