Валентин Гафт и Ольга Остроумова: история любви

Все, кто следил за здоровьем любимого артиста знают и понимают: последние годы Гафт жил благодаря заботе и любви его жены, актрисы Ольги Остроумовой. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Валентина Гафта не стало. Все, кто следил за здоровьем любимого артиста знают и понимают: последние годы Гафт жил благодаря заботе и любви его жены, актрисы Ольги Остроумовой.

С тревогой и нежностью говорил о них в недавнем интервью актер Александр Ширвиндт: "На даче теплится под прикрытием уникальной ласки Олечки Остроумовой мой друг Валечка Гафт - человек, который на моих глазах одним пальцем поднимал десятикилограммовые гири...".

О взаимоотношениях Остроумовой и Гафта много не пишут. Они из породы закрытых людей, предпочитающих держать самое дорогое в себе. Но год назад маленькое издательство "Зебра Е" умудрилось выпустить небольшим тиражом книгу Валентина Гафта "Отдушина". Ранее в том же издательстве также тихо вышла первая автобиография Ольги Остроумовой "Только хорошее".

Корреспондент kp.ru побывал на осенней презентации биографии Остроумовой. В тот день немало вопросов было посвящено творческому и семейному союзу Остроумовой и Валентина Гафта.

- Расскажите, как вы познакомились? - попросил один из зрителей.

- Это очень личное, - тихо ответила Ольга. - Были 90-е годы, в театре народу нет, фильмов не снимали. У меня на руках было двое детей, которых надо было чем-то кормить. Честно сказать, я всерьез думала пойти мыть полы в подъезд. Но не пришлось. В этом время начали возникать корпоративы. Правда, они назывались иначе… И однажды на такой корпоратив позвали меня. Поначалу я сомневалась: идти ли. Звали отмечать восьмое марта в какое-то кафе «Фиалка». Но сказали, что будет Валентин Гафт. И тогда я подумала: ну, Гафт куда ни попадя не пойдет…Как выяснилось позже, организаторы чуть слукавили. Валентину Гафту, приглашая его в кафе, сказали, что там будет Ольга Остроумова…«Мы выступали, Валя читал стихи. А поскольку дело было в Сокольниках, в местах, где Валя вырос, он сказал: а давайте, погуляем… Я сказала: ой, спасибо. Можно, я сбегаю за детьми, и мы погуляем все вместе?"

Такого поворота событий Валентин Иосифович явно не ожидал. Но с этого и началась история их любви, продолжающаяся долгие годы.

О взаимоотношениях Остроумовой и Гафта много не пишут. Фото: Сергей Миланский

За двадцать лет до настоящей встречи

Между тем, первая встреча Гафта и Остроумовой случилась за двадцать лет до кафе "Фиалки": на съемках рязановского "Гаража". Ольга Михайловна была замужем, Валентин Иосифович тоже несвободен. "Мы умудрились, снимаясь в одном фильме, даже «здрасьте» друг другу не сказать", - удивлялась потом Ольга Остроумова. - По крайней мере, такого не помню. У Гафта была реплика, обращенная к моей героине, кажется, «рациональная вы моя», но снималась ли я сама в тот день - большой вопрос.

Актриса признается, что ужасно стеснялась знаменитостей вроде Ахеджаковой, Буркова и Гафта, поэтому своей сверхзадачей считала - "спрятаться за какую-нибудь рептилию", чтобы только никто не нее не смотрел. Гафт утверждал, что красавица Ольга ему приглянулась еще тогда, но он не сделал даже попытки подойти, потому что «на таких нужно сразу жениться».

Так они расстались в первый раз.

"Я уверена, что браки совершаются на небесах. И именно в то время, когда им положено свершится", - говорит Ольга Остроумова.

Ты - говноулавливатель

После встречи в «Фиалке» Валентин Иосифович долго не звонил. Потом была серия коротких встреч и забавных эпизодов. Устная история, которую мне приходилось слышать от редактора остроумовской биографии гласит, что однажды актер сильно опоздал на свидание. Причину опоздания долго не хотел говорить, а потом признался: понимаешь, я постирал трусы, а потом сушил их над плиткой. Они у меня одни приличные.

И вдруг - Гафт пропал на три месяца. Уже не потому что сушил части одежды. Он говорил, что ему нужно разобраться в себе.

«Он оказался человеком без кожи, - вспоминает Остроумова. - Меня это поразило. Как? Гафт же совсем другой: мощный, уверенный в себе… Оказалось - Гафт, который всем известен по фильмам - это панцирь того Гафта, которого мы не знаем».

Разборки в себе сильно затянулись. То Валентину Иосифовичу казалось, что он слишком стар для Остроумовой. То он решал, не испортит ли ей жизнь. То перед ним вставал вопрос: а не корыстная ли она?

Помог поставить точку Игорь Кваша.

- Ты говноулавливатель, - отругал он Гафта. - тебе впервые попалась нормальная баба, а ты ходишь тут, сомневаешься. Поддержала Квашу и домработница актера:

- Че ты, Валь, делаешь? Дурак ты дурак.

Под напором таких аргументов Валентин Иосифович снова позвонил Остроумовой. Предложил начать «второе действие». «Посмотрим, через сколько оно закончится», - сказала Ольга, порядком измученная раздумьями Валентина Иосифовича.

Второе действие продолжалось до самой смерти Гафта.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова. Фото: Михаил Гутерман/ТАСС

Дом-музей Гафта

У Валентина Иосифовича была небольшая квартирка восемнадцать квадратных метров. У Ольги Михайловны с детьми - трешка в панельном доме на Скаковой. Гафт считал, что им нужен общий дом. Неожиданно помогла жена Бориса Ельцина. Однажды после концерта в клубе «Монолит», где собирались члены правительства, Наина Иосифовна спросила, как у ее любимцев с жильем. Вскоре актер получил квартиру на Арбате.

«Вошли и ахнули! У меня было такое же ощущение, как на даче, когда в нашей половине домика заработали батареи. Я в лесу, на природе, зимой, а у меня дома тепло! Я тогда заплакала", - вспоминает Ольга Михайловна.

Перед переездом сыграли свадьбу в необычном формате. Гафт тяжело заболел, ему сделали операцию, он не мог подняться с кровати, поэтому человек из ЗАГСа, свидетели - пришли прямо в больничную палату.

«И все же в больнице это было гораздо лучше, чем выслушивать слова про семейное счастье и вальс Мендельсона, - уверял Гафт супругу. - Мне уже в ЗАГСе появляться неудобно. Скажут: «Что же ты это все женишься и женишься!»

Когда переезд состоялся, Валентин Иосифович заявил то ли в шутку, то ли всерьез:

- Знаешь, как эта квартира будет потом называться? Дом музей Гафта!

Лирический поэт

Многие знают эпиграммы Валентина Иосифовича, однако Гафт перестал их писать довольно давно. В последние годы он чаще обращался к лирике. Своим любимым стихотворением Ольга Михайловна считает это:

Грехи

«Ах, если бы она была жива,

Я все бы отдал за нее и бросил».

Слова, слова, слова, слова, слова.

Мы все их после смерти произносим.

И пишутся в раскаянье стихи,

Но в глубине души навеки будут с нами

Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи,

Которые не искупить словами.

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