Валентин Гафт умирал несколько раз, но раньше актера спасало известие, что вышла книжка его стихов

Гафт был недоступен. Однако при всей своей брутальности, едкой иронии, в жизни он смущался своей популярности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как рассказал пасынок Гафта Михаил Левитин, Валентин Иосифович скончался от последствий тяжелейшего инсульта, который случился больше года назад и после которого он так и не восстановился.

Когда-то Ролан Быков сказал о нем — мой нежный Гафт, мой нервный гений. И попал «в десятку» - Гафт был раним и застенчив, как ребенок.

Он никогда не думал, что будет известным. Не думал, что будет играть главные роли, что публика будет дарить цветы. «Вот Евстигнеев и Леонов - известные актеры, - говорил Валентин Гафт. - Им даже на улицу выйти было сложно. Александр Вертинский мелом мазал лицо, чтобы спрятаться за маской». Гафт, конечно, кокетничал. Он был невероятно популярен и любим. Когда он появлялся на улице, особенно после выхода на экраны «Воров в законе», движение останавливалось. В тот период он и в жизни был таким же роскошным мужчиной, как его мафиози Артур, с особенным шармом, от которого женщины млели. А мужчины ему завидовали.

В 1988 году вышел на экраны фильм «Воры в законе», где Гафт играл главаря мафии Артура

Актером он стал случайно после того, как ребенком посмотрел детский спектакль по пьесе Сергея Михалкова «Особое задание». И сразу поверил всему, что происходило на сцене. Там была настоящая жизнь.

При этом он был совсем не из театральной семьи (отец - адвокат), а рос в бандитском районе рядом с Сокольниками. Ничем не отличался от других дворовых пацанов, выскакивал на стычки, водился с блатными. Но в школьной самодеятельности играл исключительно женские роли, поскольку школа, в которой он учился, была мужской. И роль невесты в чеховском «Предложении» считал своим достижением.

Актером он стал случайно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В очередной раз лишившись зуба, Гафт подумал: а как же я буду артистом? В школу-студию МХАТ пришлось поступать с золотой фиксой, которую потом его педагоги попросили поменять на "белый" зуб.

Валентин Гафт и Ольга Остроумова. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В театр «Современник» его пригласил Олег Ефремов. И Гафт там задержался на полвека: «Здесь я сыграл много ролей, что-то удачно, что-то менее удачно. Но с этим театром связана почти вся моя жизнь. «Современник», к которому я привык и где меня любят, - это мой дом».

Валентин Гафт в роли Отелло, 1978 год Фото: фотохроника ТАСС.

Первая его роль в кино была почти немой — он сыграл одного из убийц в фильме Михаила Ромма «Убийство на улице Данте». Гафт был очень зажат, и Ромм его успокаивал: «Вы не волнуйтесь, вы будете застенчивый убийца». В тот раз свою зажатость он победил. И дальше кем он только не был на экране: циничным председателем гаражного кооператива в комедии «Гараж», вероломным заместителем директора института НУИНУ Аполлоном Сатанеевым в «Чародеях», благородным полковником Виноградовым в драме «Анкор, еще анкор!», лакеем Брассетом в «Здравствуйте, я ваша тетя!». Он сыграл Воланда в «Мастере и Маргарите», одного из присяжных в фильме «12», вора-рецидивиста по кличке «Батон» в «Гонках по вертикали» и много других незабываемых ролей.

Спектакль «Страх и отчаяние в Третьей империи» на сцене театра имени Ленинского комсомола, 1967 год Фото: фотохроника ТАСС.

А еще он писал эпиграммы, на которые его коллеги-актеры реагировали по-разному. Михаил Козаков – «Начала много в нем мужского, но в нем мужского нет конца», - сделал вид, что на Гафта не обиделся, поскольку женское население после столь интригующих подробностей решило проверить правдивость этих слов. Совсем другое дело Лия Ахеджакова. «Нежный» Гафт однажды написал про нее: «Во всех ролях ты одинакова, актриса Лия Ахеджакова!». И та обиделась смертельно.

Валентин Гафт с коллегами в театре "Современник", 1980 год Фото: фотохроника ТАСС.

Но главный, как он считал, его талант раскрылся недавно. Эпиграммы не в счет, Валентин Иосифович — поэт. В последние годы он сочинял лирические стихи:

Мы в лицо друг другу дышим,

Бьют часы в полночный час,

А над нами кто-то свыше

Все давно решил за нас.

Борис Ельцин вручил Валентину Гафту Орден Дружбы Фото: фотохроника ТАСС.

Он выпускал книжки стихов с рисунками Михаила Шемякина и Никаса Сафронова. Друзья Гафта рассказывали: он умирал несколько раз, но каждый раз его воскрешала новость, что только что вышла новая книжка его стихов. Теперь стихи Гафта мы будем читать без него.

Обложка книги "Красные фонари"

Вот облако, похоже на рояль,

Кусочек влаги надо мной несется,

Сейчас оно, как сердце, разорвется,

И не сыграть на нем, а жаль.

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