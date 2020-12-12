Трамп нарушил вековую традицию и одобрил приведение в исполнение смертных приговоров

Действующий президент США Дональд Трамп одобрил несколько казней федеральных преступников. Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп одобрил несколько казней федеральных преступников. Такое поведение нарушает традиции, согласно которым смертные приговоры в США не приводят в исполнение во время перехода власти (с момента выборов до инаугурации новоизбранного главы Белого дома).

Накануне был казнен самый молодой преступник, приговоренный к высшей мере федеральным правительством за последние 70 лет. Им стал Брэндон Бернард, осужденный в 1999 году. Суд признал его виновным в убийстве женщины.

На момент совершения преступления Бернарду было 18 лет. Вместе с четырьмя друзьями он ограбил супружескую чету в Техасе. Позже подростки затолкали мужчину и женщину в багажник автомобиля и вывезли. Один из нападавших выстрелил в супругов, а Бернард облил машину и поджег.

Защитники молодого человека пытались доказать, что в это время и мужчина, и женщина были мертвы, однако обвинение настаивало на том, что женщина могла быть еще жива и погибла в огне. Суд принял сторону прокурора.

Стрелявший в супружескую пару Кристофер Виальва был казнен ранее, другие участники нападения осуждены на разные сроки, поскольку на момент совершения преступления еще не достигли 18-летнего возраста.

Перед получением смертельной инъекции Бернард позвонил семье погибших и принес им свои извинения.

С просьбой об отмене смертной казни Бернарду к Трампу обращались тысячи людей, включая юристов, бывших обвинителей по делу о нападении на супругов, сенаторов и даже Ким Кардашьян, которая не на шутку увлеклась изучением права.

Трамп остался непреклонен.

Если до конца президентского срока Трампа казнят еще четверых преступников, смертные приговоры которым он одобрил, правление республиканца станет самым «смертельным» за последние 100 лет. Кроме того, неписанное правило, по которому казни не проводят во время перехода власти от одного президента США к другому, соблюдалось в течение последних 130 лет.

Впрочем, Трампу не привыкать – недавно он заявил, что не намерен присутствовать на инаугурации Байдена, что нарушает традиции, существующие едва ли не с момента образования Соединенных Штатов.