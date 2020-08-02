2020-08-03T00:02:56+03:00
В мире

Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева

Ранее апелляционный суд в США заменил высшую меру наказания для «бостонского террориста» пожизненным заключением
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, недовольный отменой смертного приговора Джохару Царнаеву, заявил, что федеральное правительство страны должно потребовать, чтобы при повторном рассмотрении дела «бостонского террориста» суд приговорил его к смертной казни.

Об этом глава Белого дома объявил со своей страницы в Twitter. По мнению Трампа, Соединенные Штаты «не могут себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе».

«Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев», - добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее апелляционный суд в США заменил высшую меру наказания для Царнаева-младшего пожизненным заключением, однако обвинение может потребовать пересмотреть дело с другим составом присяжных.

Напомним, в результате двух взрывов на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, более 280 получили ранения. В организации теракта обвинили двух братьев Царнаевых – Джохара и Тамерлана. Старший брат, Тамерлан, Царнаев был убит в перестрелке с полицией в городе Уотертаун (пригород Бостона) 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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