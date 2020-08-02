Трамп намерен добиться смертной казни Царнаева
Президент США Дональд Трамп, недовольный отменой смертного приговора Джохару Царнаеву, заявил, что федеральное правительство страны должно потребовать, чтобы при повторном рассмотрении дела «бостонского террориста» суд приговорил его к смертной казни.
Об этом глава Белого дома объявил со своей страницы в Twitter. По мнению Трампа, Соединенные Штаты «не могут себе позволить, чтобы решение апелляционного суда осталось в силе».
«Редко бывало, чтобы кто-то больше заслуживал смертной казни, чем бостонский террорист Джохар Царнаев», - добавил он.
Как писал сайт kp.ru, ранее апелляционный суд в США заменил высшую меру наказания для Царнаева-младшего пожизненным заключением, однако обвинение может потребовать пересмотреть дело с другим составом присяжных.
Напомним, в результате двух взрывов на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года погибли три человека, в том числе восьмилетний ребенок, более 280 получили ранения. В организации теракта обвинили двух братьев Царнаевых – Джохара и Тамерлана. Старший брат, Тамерлан, Царнаев был убит в перестрелке с полицией в городе Уотертаун (пригород Бостона) 19 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU