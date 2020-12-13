Тони Фергюсон и Чарльз Оливейра. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Звездный американский боец UFC Тони Фергюсон не смог одержать победу на турнире UFC 256 в Лас-Вегасе. Он проиграл свой поединок Чарльзу Оливейре, которого после церемонии взвешивания и дуэли взглядов с Фергюсоном прозвали "клоном" Тони - настолько они казались похожи.

Все три арбитра отдали победу Чарльзу Оливейре по итогам боя. Счет судейских записок - 30:26 не в пользу Тони Фергюсона. Таким образом, Тони Фергюсон проиграл свой второй бой в 2020 году. В мае в поединке за временный титул в легком весе американец уступил Джастину Гейджи. Хотя изначально в том поединке соперником Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов.

Поражение Фергюсона от Оливейры осложнит его положение в UFC в плане битвы за титул чемпиона в легком весе - теперь Тони предстоит немало потрудиться, чтобы пробиться вновь на путь к заветному поясу.

Бразильский боец Чарльз Оливейра после того, как одержал победу над Тони Фергюсоном, уже успел сделать громкое заявление. Он обратился к своим будущим соперникам и главе UFC Дэйне Уайту:

- Вообще-то наш босс сказал, что победитель нашего боя получит титульный поединок. Буду ждать развитие ситуации в дивизионе, особенно бой Конора Макгрегора и Дастина Порье. Дэйна Уайт, дай мне еще 50 тысяч долларов. Берегитесь, Чарльз идет, - сказал Оливейра после того, как победил Тони Фергюсона.