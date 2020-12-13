"Нас будет трое": Сергей Шнуров рассекретил беременность молодой жены

Ольга Абрамова - дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, младше своего знаменитого мужа на 20 лет Фото: Shutterstock

Музыкант-хулиган Сергей Шнуров вновь станет отцом: об этом 47-летний лидер "Ленинграда" сам рассказал в Инстаграме. Как всегда - в стихах (которые за отсутствие стройности так любят критиковать его коллеги по шоу-бизнесу):

- С живописных ты сошла картин. Не пойму, за что мне это счастье?

Нам пошёл на пользу карантин, ближе стали наши с тобой части.

От любви, среди ночей и дён, мы смыкались дуговою сваркой,

И теперь ребёночка мы ждём, нежно обниму я вас и жарко.

Представляю маленькие ножки, глазки, попку, ну и носик кнопкой.

Будет трое нас, да, ещё кошки, и в улыбке расплываюсь робкой, - написал Шнуров, опубликовав коротенькое видео с женой на берегу моря.

Поздравить музыканта с будущим пополнением семейства "Комсомолке" не удалось: телефон будущего отца не отвечает. Пресс-секретарь Шнурова заявил, что не уполномочен комментировать новости личной жизни, а вот друг и экс-коллега по "Ленинграду" Стас Барецкий оказался более разговорчив.

- О том, что Шнуров с женой ждут ребенка, я узнал раньше всех остальных, - сообщил kp.ru Барецкий. - Я и до этого говорил ему: "Серега, давай!". Тем более, рожать сейчас выгодно - 400 тысяч, вроде, дают. Пандемия рано или поздно закончится, а дети и деньги останутся. Опять же, ипотеку можно взять... Так что все правильно!

- А если серьезно: какой у Шнуровых срок беременности? - поинтересовалась "КП" у Барецкого.

- Ой, я в этом не разбираюсь, свечку не держал! Несколько месяцев, наверно... Мы виделись недавно, правда, живота я не заметил...

- Что сам будущий отец говорит? Счастлив?

- Ну, он ведь взрослый человек, тем более, у него уже есть дети. Но с Ольгой Сергей стал каким-то особенно сентиментальным и одухотворенным. Даже внешне изменился, стал выглядеть как интеллигент. Насколько я знаю, Ольга очень семейный человек, ей вся эта светская пыль неинтересна. У его предыдущей жены Матильды ведь какая ошибка была: ей надо было рожать, а она вместе этого стала тянуться к тусовке, к публичности, делать карьеру. А Шнурову все эти звездные фифы уже неинтересны...

- А как у Сергея отношения с тестем? Все-таки непростой человек, очень богатый.

- Ой, давайте не будем на эту тему, как бы мне лишнего чего не ляпнуть, чтобы Сергей на меня потом не обиделся. Я кое-что знаю, но не могу об этом говорить. Думаю, что сейчас уже все будет нормально, тесть все-таки дедушкой станет. Для Ольги, насколько я в курсе, это первенец - Шнуров вряд ли бы стал брать в жены женщину с ребенком...

Напомним, четвертый брак лидер "Ленинграда" зарегистрировал осенью 2018 года, вскоре после развода с Матильдой Шнуровой. Ольга Абрамова - дочь уральского бизнесмена-миллиардера Валерия Абрамова, младше своего знаменитого мужа почти на 20 лет. Для Шнурова этот ребенок будет уже третьим: от предыдущих браков у него есть взрослые дочь Серафима и сын Аполлон. А для 29-летней Абрамовой малыш станет первенцем.

О том, что он мечтает о ребенке, Шнуров рассказывал "КП" еще год назад, на красной дорожке одной из музыкальных премий.

- Работаю ли я над этим? Понимаете, у среднего человека три половых контакта в неделю, поэтому все люди над этим работают. Точно! А загадаю-ка я ребенка на Новый год, отличная идея, - поделился тогда музыкант-телеведущий, еще не зная, как быстро сбудется его новогоднее желание.