Предавал ли Шеварднадзе Горбачева?

Шеварнадзе (слева) и Горбачев в Вашингтоне. 1987 год Фото: РИА Новости

Говоря в своей программе на Первом канале о взаимоотношениях Михаила Горбачева с зарубежными лидерами, Владимир Познер спрашивал о высоких людях по обе стороны баррикад.

- Отношение с Бушем-старшим отличались от отношений с Рейганом?

- Ну, например, встречу с Джорджем Бушем надо было проводить в мае-июне, (а не в конце 1989-го года, после падения Берлинской стены – ред.). Это бы работало и на самого Горбачева, и какие-то вещи в мире развивались бы быстрее или несколько иначе. После мальтийской встречи политика по отношению к нашей стране со стороны США не изменилась. На Мальте Буш и Горбачев зафиксировали, что мы не враги. Горбачеву Буш сказал, что он прыгать на Берлинскую стену не будет, не станет устраивать из этого шоу.

Еще одно испытание отношений СССР и США - поглощение Ираком Кувейта. Буш сказал, что они должны выполнить обязательства перед Кувейтом. Тогда войска США остановились на границе Ирака.

И ведь договор СНВ-1 подписал Горбачев именно с Бушем – а это почти половинное сокращение ядерного оружия.

- Почему в своей книге не упоминаете Александра Яковлева (архитектора перестройки – ред.) – среди соратников Горбачева?

- Он был близок Горбачеву, но я с ним мало общался и работал. Горбачев потом негативно отнесся к тому, что Яковлев словно перечеркнул весь советский период. А Горбачев стоял на своем и хотел сохранить Союз. И считал, что Ленин и Сталин - это разные полюса. У них с Яковлевым возникли большие расхождения.

- Глава МИДа СССР, Шеварднадзе, предал Горбачева?

- Не согласен. И не слышал такого от Горбачева никогда. Но того человеческого тепла, что чувствовал между ними в первые годы перестройки, впоследствии не было. Я, наверное, единственный, кто работал и с тем, и с другим. И появление если не трещины, то охлаждения я чувствовал, но надеялся, что до отставки Шеварднадзе не дойдет. Их разводил не внешний фактор, а внутренняя политика. Шеварднадзе считал – надо быстрее идти на радикальную экономическую реформу еще в 1988 году, провести операцию по отпуску цен и введение частной собственности.

- Вы просили с Шеварднадзе встречу после его отставки?

- Да, и он сказал, что боится, дойдет дело до применения силы. Говорят про введение прямого президентского правления в Прибалтике, я этого не могу допустить. И я потому ухожу.

- В декабре 1991-го был обзвон бывших мидовцев, мол, у вас не будет скоро кабинетов, почему вы не ушли к Ельцину?

- Было бы неправильно уйти от Горбачева к Ельцину, они разошлись по важным, политическим и этическим причинам. Я хотел Горбачеву на новом этапе жизни помочь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что Познер узнал о Горбачеве от его переводчика

В своей программе на Первом канале Владимир Познер говорил с Павлом Палажченко, который 34 года работает с Горбачевым, задавал вопросы о самом разном. В частности, привел цитату бывшего госсекретаря США Киссенджера, который негативно отозвался о Горбачеве, и о его исторической роли, и о низкой оценки его собственным народом (подробности)

Почему в народе не любили Раису Горбачеву

В программе Познера на Первом канале человек, который полжизни провел рядом с Горбачевым, ответил и на вопросы об объединении Германий, и о Раисе Горбачевой, и о Тэтчер...(подробности)