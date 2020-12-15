В капсуле, сброшенной на Землю с межпланетной станции «Хаябуса-2», оказалось нечто черное

Вещество с астероида Рюгу, везли за 340 миллионов километров.

В понедельник 14 декабря 2020 года японцы вскрыли контейнер, посланный на Землю с астероида Рюгу. Контейнер доставила межпланетная станция «Хаябуса-2». 5 декабря 2020 года сброшенная с неё капсула приземлилась в Австралии и вскоре была переправлена в Японию (JAXA Sagamihara Campus).

В контейнере имеется отсек, в котором должно находиться вещество, собранное с астероида. Внутрь самого отсека японцы пока не залезли, но показали, что налипло на него снаружи. А налипло нечто черное, мелкодисперсное и рассыпчатое. Надо понимать, что «оно» представляет собой часть вещества астероида. Как сообщили в японском космическом агентстве JAXA, это внушает надежду, что и весь отсек содержит «бесценный груз». То есть, не зря слетали.

Кстати, вещество – то, что налипло - успело выделить некий газ. Специалисты его анализируют.

Крышка контейнера с налипшим на неё веществом астероида Рюгу.

Схема контейнера. Красным обведена его часть, которая видна на фото. Там же выделился и газ.

Доставленный груз и в самом деле уникальный. Ведь вещество астероидов считают строительным материалом, из которого образовались планеты. Ученые полагают, что, изучив этот первозданный - протоматериал, они поймут, как сформировалась Солнечная система, откуда в ней взялась вода, и главное, как возникла жизнь.

Японцы обещают поделиться частью привезенного с NASA и другими космическими организациями. Может быть, и нам чуточку достанется.

Половину содержимого контейнера запланировано не трогать до лучших времен – пока не появятся более совершенные методы анализа. Нынешний анализ начнется не раньше января 2021 года.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Межпланетная станция «Хаябуса-2» (Сокол-сапсан-2) была запущена в 2014 году. В июне 2018 года она сблизилась с астероидом Рюгу, который в то время находился в 340 миллионах километрах от Земли.

Побыв рядом с астероидом, «Хаябуса-2» присела на него, взяла пробы грунта и отлетела. Японское космическое агентство JAXA сообщило, что произошло это в конце февраля 2019 года.

Астероид Рюгу: стрелкой показано место, в котором были взяты пробы грунта.

Рюгу, он же 1999 JU3, околоземный астероид, был открыт 10 мая 1999 года. Вращается вокруг Солнца, совершая один оборот за 474 дня. Траекторию имеет вытянутую - она пересекает орбиты Земли и Марса.

Диаметр астероида примерно 900 метров.

Подробности операции по забору грунта с астероида посредством выстрела по нему и последующего всасывания того, что было выбито, читайте в нашем материале.Видео самого выстрела можно посмотреть тут.