Алена Водонаева впервые рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет

38-летняя Алена Водонаева уже не та хабалистая оторва, какой она когда-то была в шоу «Дом-2». Сегодня она успешная бизнесвумен, а в своем блоге рассуждает в том числе и на общественно-политические темы. На днях мелькнула информация, что Алена поступила на курсы переподготовки при журфаке МГУ: у ведущей есть диплом Тюменского университета, но ведь с тех пор многое в профессии изменилось.

В интервью программе «Исповедь» видеосервиса Premier Водонаева была откровенна как никогда. Так, Алена призналась, что, несмотря на элегантные платья, в которых появляется перед камерами, она по-прежнему ощущает себя «тюменским гопником», и всей остальной музыке предпочитает шансон.

Также Водонаева рассказала о неудачных отношениях с мужчинами. Первого мужа, бизнесмена Алексея Малакеева она назвала сексистом. В этом браке она пережила депрессию на фоне трех неудачных беременностей, закончившихся удалением одной из маточных труб. Когда она наконец смогла родить, то окончательно поняла, что муж относится к ней прохладно. «Я выбрала хорошего отца для своего сына, но не такого мужа, о котором я мечтала», - с горечью говорит Водонаева.

Свои неудачи в отношениях ведущая с драматическим подростковым опытом: ее первым мужчиной стал незнакомец, который сначала предложил подвезти 14-летнюю девочку, а затем привел в свою квартиру и изнасиловал. Парализованная от страха Алена не сопротивлялась: «я лежала и думала: только не убей меня». О произошедшем она не рассказала даже матери.

Перелом в сознании произошел после шоу «Каникулы в Мексике», в котором Водонаева была ведущей. Проект прошел с большим успехом, Алена за полгода заработала 7 млн рублей. «Я поняла, что сама могу зарабатывать деньги, стала сильной и независимой». Жалеет она только о том, что ради этих съемок рассталась с сыном на такой долгий срок.

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