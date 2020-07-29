2020-07-29T11:10:33+03:00
Звезды

Алена Водонаева впервые рассказала о том, что ее изнасиловали в 14 лет

Телеведущая и блогер считает себя «тюменским гопником»
Антонина ВЕТКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Алена ВодонаеваАлена ВодонаеваФото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

38-летняя Алена Водонаева уже не та хабалистая оторва, какой она когда-то была в шоу «Дом-2». Сегодня она успешная бизнесвумен, а в своем блоге рассуждает в том числе и на общественно-политические темы. На днях мелькнула информация, что Алена поступила на курсы переподготовки при журфаке МГУ: у ведущей есть диплом Тюменского университета, но ведь с тех пор многое в профессии изменилось.

В интервью программе «Исповедь» видеосервиса Premier Водонаева была откровенна как никогда. Так, Алена призналась, что, несмотря на элегантные платья, в которых появляется перед камерами, она по-прежнему ощущает себя «тюменским гопником», и всей остальной музыке предпочитает шансон.

Также Водонаева рассказала о неудачных отношениях с мужчинами. Первого мужа, бизнесмена Алексея Малакеева она назвала сексистом. В этом браке она пережила депрессию на фоне трех неудачных беременностей, закончившихся удалением одной из маточных труб. Когда она наконец смогла родить, то окончательно поняла, что муж относится к ней прохладно. «Я выбрала хорошего отца для своего сына, но не такого мужа, о котором я мечтала», - с горечью говорит Водонаева.

Свои неудачи в отношениях ведущая с драматическим подростковым опытом: ее первым мужчиной стал незнакомец, который сначала предложил подвезти 14-летнюю девочку, а затем привел в свою квартиру и изнасиловал. Парализованная от страха Алена не сопротивлялась: «я лежала и думала: только не убей меня». О произошедшем она не рассказала даже матери.

Перелом в сознании произошел после шоу «Каникулы в Мексике», в котором Водонаева была ведущей. Проект прошел с большим успехом, Алена за полгода заработала 7 млн рублей. «Я поняла, что сама могу зарабатывать деньги, стала сильной и независимой». Жалеет она только о том, что ради этих съемок рассталась с сыном на такой долгий срок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Осталась без денег": Алена Водонаева купила квартиру в Геленджике, а хотела в центре Москвы

Звезда "Дома-2" мечтала переехать в столицу (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Автоэксперт прокомментировал идею массового внедрения алкозамков в России
Джонни Деппа обвинили в женоненавистничестве
КНДР объявила высший уровень угрозы после сообщений о коронавирусе в стране
Украина пожаловалась Генсеку ООН на морской парад в Севастополе
Названы сферы, где зарплаты сократились сильнее всего
В Казахстане продлили карантин по коронавирусу "для закрепления положительных результатов"
Учитель назвала главный минус ограничений на выдачу книг 18+ в библиотеках
Зеленский заявил, что Украина будет делать все для соблюдения перемирия на Донбассе, но тут же пообещал ответный огонь
Насколько хватает иммунитета переболевших коронавирусом, рассказали разработчики вакцины
ВОЗ: новый тип коронавируса во Вьетнаме не вызывает опасений
Названы страны ЕС, готовые принять туристов из России
Какую маску лучше носить в жаркую погоду, рассказала врач-терапевт
На Филиппинах обнаружили высокопатогенный "птичий грипп": Это третий штамм вируса с пандемическим потенциалом
Слушание по делу Михаила Ефремова отложили на завтра
За месяц в Чувашии перечислили более 139 млн рублей на содержание 45 тысяч коров
В Совфеде назвали бредом утверждения, что Россия «распространяет» фейки о коронавирусе
Эксперт рассказала, изменятся ли из-за коронавируса правила этикета