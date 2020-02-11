Алена Водонаева - суперзвезда

У Алены Водонаевой наконец-то настали счастливые времена. Как многие участники первых призывов «Дома-2», она пробовала построить карьеру сексуальной хищницы - пробилась на обложки глянца, вела пару программ фривольного толка, написала дурацкую книжку с идиотским названием - «Голая», но все было не то. По каким-то причинам она так и не стала примой, застряв в массовом сознании в образе, э-э-э, дамы полусвета. Но это все позади, она давно уже деловая женщина — на днях, между прочим, открыла еще один салон красоты.

И вот повезло так повезло. Алену наперебой зовут в самые рейтинговые передачи главных каналов страны. Даже в политические программы! О ней беспрестанно пишут. Она пробует себя в публицистике и это востребовано публикой. А известные люди критикуют ее за остросоциальные высказывания.

Заметно, что с непривычки ей трудно говорить не про то, про что ее книжка, но старается же.

Как говорится, что ты скажешь на это, Оля Бузова?

А всего-то надо было ляпнуть то, что думает не только одна Алена. И ведь было где ляпать - у нее в инстаграме 2,2 млн подписчиков; не каждый телеканал даже из числа федеральных может похвастаться такой колоссальной аудиторией.

На ,блог Водонаевой в Инстаграме подписаны больше двух миллионов человек.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Права ли была она в своем знаменитом посте, вопрос спорный. Лично мне, например, трудно согласиться с тезисом «Я презираю семьи, которые живут в нищете и рожают по три-четыре ребенка». Я в семье был пятый по счету, например. Всякое бывало, но нищеты не видел. Насчет маткапитала: из салона красоты на Новом Арбате это не очень заметно, но молодые семьи вряд ли согласятся с Аленой.

Важнее другое: если выбросить из ее высказываний грубую лексику, неуместную в публичном поле (чай, не на кухне трещишь), в сухом остатке остается тревога матери-одиночки за собственное будущее, которую наверняка разделяют миллионы людей. Скандальные посты залайканы по самое не могу, потому что Водонаева попала в болевую точку. Будущее в принципе страшит. Детей рожать по-любому дорого. Выпускник педвуза в провинции получает 15 000 рублей, и это еще с классным руководством.

Тут бы девушке объяснить, что совсем необязательно быть спившимся быдлом, чтобы родить больше одного ребенка. Что маткапитал работает - увы, тут не без злоупотреблений, но в принципе пропить его проблематично. Ну и далее по пунктам.

Вместо это чиновники самого высокого ранга гасят выскочку что есть мочи. Высказался актер Иван Охлобыстин, а главный черт из табакерки - господин Милонов назвал девушку «порнозвездой средней руки с куриными мозгами». Разбирается, видимо.

Депутат Виталий Милонов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И вот уже Водонаеву вызывают в полицию по жалобе неких общественников - мол, в ее постах все «признаки возбуждения ненависти по отношению к социальным группам малоимущих, бедных и нищих». Ну, так-то Водонаева и раньше возбуждала, конечно... А что, малоимущие в стране исчезнут, если ее и правда оштрафуют на 100 млн рублей?

Кто эта Водонаева вообще такая? Я бы сказал так: субъект малого бизнеса из реального сектора экономики, налогоплательщик. На шее народа, в отличие от депутата Милонова, не сидит. Таких на руках носить надо, я об этом не раз слышал в Посланиях. А если считаете, что не права она - пригласите ее хоть в Госдуму, хоть в умную передачу какую: расскажите девушке, как у нас на самом деле с социальной политикой, как пусть не быстро, но поступательно движемся мы вперед к социальному благополучию.

Кто она такая, чтобы объяснять? У нее 2 млн подписчиков, напомню. Глядишь, одумается, встретит парня хорошего, родит второго, возьмет маткапитал, будет официальным амбассадором Минтруда и соцзащиты. Эффективнее программы «Время» получится.

alenavodonaeva Итак. Чуть больше 1 млн за троих детей. Столько теперь будут получать молодые семьи, которые будут решать главную головную боль президента проблему демографии.

Так нет же. Зовут Алену в «60 минут». И первое, что с ликованием говорит ей ведущая Ольга Скабеева:

- О, так вы одетая!

На прошлое намекает, на книжку про обольщение мужиков. Ткнула сучку носом в грязь. «Какую биографию делают нашему рыжему»*, а?! Можете называть Водонаеву как угодно, но эту войну она уже выиграла. С триумфом.

*Эту фразу произнесла Анна Ахматова, когда советские власти докопались до Иосифа Бродского и стали судить его за тунеядство — тем самым лишь усугубляя его народную славу.

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