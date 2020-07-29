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Михаила Ефремова вывели из суда под крики толпы: в Москве начались слушания по громкому делу

Назначена новая дата заседания
Алена МартыноваАлена МартыноваАленаМартынова
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Михаил Ефремов у здания суда, 29 июля 2020 г.

Михаил Ефремов у здания суда, 29 июля 2020 г.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Этого дня обыватели, а может, и сам виновник, ждали почти два месяца - с того страшного вечера 8 июня, когда джип актёра протаранил фургон доставки на Садовом кольце. За гибель курьера Сергея Захарова Ефремову, который находился за рулём под наркотиками и алкоголем, грозит до 12 лет за решеткой, и 29 июля в Пресненском райсуде состоялись первые слушания.

Адвоката актёра Эльмана Пашаева, который в связи с громким делом упоминался в прессе даже чаще своего подзащитного, в этот день не было - он заранее предупредил, что не сможет, мол, одновременно 80 дел в производстве. Поэтому за закрытыми дверями судья Абрамова - та самая, что отправила за решётку футболистов Кокорина и Мамаева, рассматривала ходатайство о переносе слушаний на другую дату. Это первое заседание, как говорят, юристы, было чисто «техническим», но тем не менее, на него пришло большинство участников событий.

Ефремова поддержали плакатами.

Ефремова поддержали плакатами.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Первым в суд привезли Михаила Ефремова: обвиняемого доставили на автомобиле ФСИН за полчаса до начала заседания и провели через служебный вход, где его не могли видеть журналисты. Однако, после окончания слушания, на котором назначили новую дату предварительного заседания - 30 июля, толпа все-таки атаковала Ефремова. Чтобы провести обвиняемого к автомобилю, сотрудникам суда пришлось разгонять многочисленных представителей прессы, обывателей и поклонников актёра. Ефремов быстрым шагом проследовал к машине под крики: «Почему вы не извинились?», «Мы с вами!» и «Требуем пожизненного заключения!».

"Я_Мы_Ефремов!".

"Я_Мы_Ефремов!".

Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметим, что вместо основной группы потерпевших - законной жены, брата и младшего сына Сергея Захарова на слушании присутствовал их защитник - звёздный адвокат Добровинский. Сумму исков, которые родственники предъявили к Ефремову, он так и не раскрыл.

Адвокат Александр Добровинский.

Адвокат Александр Добровинский.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, в заседании участвовал ещё один потерпевший - старший сын Сергея Захарова от первого брака Виталий. С роднёй, которую представляет Добровинский, он не общается. Зато поддержать его в суд пришла гражданская жена погибшего Ирина Стерхова. Женщина жила с курьером последние 20 лет, но из-за отсутствия штампа в паспорте потерпевшей ее так и не признали.

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