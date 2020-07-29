Михаила Ефремова вывели из суда под крики толпы: в Москве начались слушания по громкому делу

Михаил Ефремов у здания суда, 29 июля 2020 г. Фото: Иван МАКЕЕВ

Этого дня обыватели, а может, и сам виновник, ждали почти два месяца - с того страшного вечера 8 июня, когда джип актёра протаранил фургон доставки на Садовом кольце. За гибель курьера Сергея Захарова Ефремову, который находился за рулём под наркотиками и алкоголем, грозит до 12 лет за решеткой, и 29 июля в Пресненском райсуде состоялись первые слушания.

Адвоката актёра Эльмана Пашаева, который в связи с громким делом упоминался в прессе даже чаще своего подзащитного, в этот день не было - он заранее предупредил, что не сможет, мол, одновременно 80 дел в производстве. Поэтому за закрытыми дверями судья Абрамова - та самая, что отправила за решётку футболистов Кокорина и Мамаева, рассматривала ходатайство о переносе слушаний на другую дату. Это первое заседание, как говорят, юристы, было чисто «техническим», но тем не менее, на него пришло большинство участников событий.

Ефремова поддержали плакатами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первым в суд привезли Михаила Ефремова: обвиняемого доставили на автомобиле ФСИН за полчаса до начала заседания и провели через служебный вход, где его не могли видеть журналисты. Однако, после окончания слушания, на котором назначили новую дату предварительного заседания - 30 июля, толпа все-таки атаковала Ефремова. Чтобы провести обвиняемого к автомобилю, сотрудникам суда пришлось разгонять многочисленных представителей прессы, обывателей и поклонников актёра. Ефремов быстрым шагом проследовал к машине под крики: «Почему вы не извинились?», «Мы с вами!» и «Требуем пожизненного заключения!».

"Я_Мы_Ефремов!". Фото: Иван МАКЕЕВ

Отметим, что вместо основной группы потерпевших - законной жены, брата и младшего сына Сергея Захарова на слушании присутствовал их защитник - звёздный адвокат Добровинский. Сумму исков, которые родственники предъявили к Ефремову, он так и не раскрыл.

Адвокат Александр Добровинский. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, в заседании участвовал ещё один потерпевший - старший сын Сергея Захарова от первого брака Виталий. С роднёй, которую представляет Добровинский, он не общается. Зато поддержать его в суд пришла гражданская жена погибшего Ирина Стерхова. Женщина жила с курьером последние 20 лет, но из-за отсутствия штампа в паспорте потерпевшей ее так и не признали.