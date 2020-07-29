У Евгения Цыганова - восемь детей, а у Михаила Ефремова - шесть: самые знаменитые папаши-чемпионы

Среди знаменитостей немало многодетных отцов. Стоит начать их перечислять и не остановишься. Но есть среди чадолюбивых папаш настоящие чемпионы.

Как, например, 41-летний Евгений Цыганов. У него восемь детей. Семеро от актрисы Ирины Леонтьевой: три дочери и четверо пацанов. И всех-то он успел за 11 лет, что жил с Ириной в незарегистрированном браке. Кроме того, у него есть четырехлетний сын Федор от актрисы Юлии Снигирь, на которой он наконец-то официально женился. Кто-то назовет Цыганова безответственным отцом, а он просто художник. Кстати, действительно Евгений всерьез увлекся художественной фотографией, активно снимает своих детей и выкладывает их черно-белые портреты в соцсетях. Себя он называет не строгим папашей. И судя по фотографиям, дети от него в восторге. Метод воспитания – уметь договариваться с детьми, правда, по признанию Цыганова, не всегда получается.

56-летний Михаил Ефремов тоже многодетный отец. Он был женат пять раз и в этих браках у него появились трое сыновей и три дочери: Никита – от Аси Воробьевой, Николай – от Евгении Добровольской, Анна-Мария от Ксении Качалиной и трое младших детей: Вера, Надежда и Борис от нынешней жены - Софьи Кругликовой. Как говорит Михаил, воспитанием детей всегда занимались их матери, поскольку он сам ничего хорошему детей не научит. Правда финансовую помощь наследникам он честно оказывает. То, что на его плечах трое несовершеннолетних детей, может стать смягчающем обстоятельством при вынесении приговора за смертельное ДТП, которое случилось по вине актера 8 июня.

Друг Ефремова 53-летний актер, сценарист, режиссер Иван Охлобыстин, он же отец Иоанн, тоже отец шестерых детей. Многодетность ему и по сану священника (пускай и временно отстраненного от службы) положена. Любимая жена – она же попадья - у него одна – Оксана Арбузова. А уж сколько крестников у Охлобыстина – и не сосчитать.

Иван Охлобыстин с детьмиФото: Евгения ГУСЕВА

51-летний актёр Михаил Пореченков двадцать лет счастливо женат на художнице Ольге Пореченковой. Вместе они воспитывают троих детей — Михаила, Марию и Петра. В первом браке у актера родилась дочь Варвара (она снималась с отцом в боевике «День Д»). В зрелом возрасте Пореченков узнал, что у него есть еще один уже взрослый сын Владимир, которого родила возлюбленная актера Ирина Любимцева. 30-летний Владимир иногда играет с отцом на сцене МХТ им.Чехова. По словам Пореченкова, в основе воспитания детей - три принципа: православие (они учатся в православной школе святителя Василия), спорт (старший сын – чемпион Эстонии по дзюдо, средний сын Михаил – чемпион Московской области среди детских хоккейных команд, другие дети тоже в спорте) и труд.

Михаил Пореченков, его жена Ольга, дети Мария и ПетрФото: Борис КУДРЯВОВ

У 60-летнего Дмитрия Диброва пятеро детей. Каким он был воспитателем для Дениса и Лады – своих старших детей от двух браков, трудно сказать. Но с младшими: Александром, Федором и Ильей, которых родила его четвертая жена Полина (младше мужа на 30 лет), вроде бы возится.

Еще один телеведущий - 53-летний Валдис Пельш тоже многодетный отец. У него есть старшая дочь Эйжена (ей 28 лет) от первого брака и трое детей от второго брака: 18-летняя Илва, 11-летний Эйнер и пятилетний Ивар.

Его экс-коллега по группе "Несчастный случай" 53-летний Алексей Кортнев никогда не думал, что станет многодетным отцом. Но человек предполагает, а Бог располагает. У Алексея пятеро детей, причём имена четверых начинаются с буквы «А»: Артемий (от первой жены Ирины Богушевской), Арсений, Афанасий, Аксинья (от «действующей» супруги – гимнастки Амины Зариповой). Исключение — второй сын Никита. «Мы с бывшей женой были тогда в ссоре, - пояснил Алексей в одном из интервью. — А так у меня отец Анатолий, я Алексей, жена Амина. Традиция, однако!».

У 48-летнего актера Сергея Горобченко (звезда фильма «Бумер») – восемь детей (правда в некоторых источников написано, что шесть, возможно, сам родитель иногда сбивается со счета). От первой жены актрисы Александры Флоринской есть сын Глеб. С ним Сергей очень дружен. А многодетным его сделала Полина Невзорова, дочь известного журналиста Александра Невзорова. Она родила Горобченко троих сыновей – Александра, Петра и Ивана и четырех дочек: Анну, Софию, Катерину, Полину. Весь этот детский сад появился у пары в течение девяти лет, как только люди с такой оравой справляются? В одном из интервью дедушка детей Александр Невзоров признавался, что внуков своих он не видел и с дочерью не общается. И объяснил, почему:

– У них там в семье все сильно повернуты на православии. Когда мне начинают чего-то объяснять про эту свою религию, я не могу слушать. Вообще избегаю общения с верующими людьми, – рассказал тележурналист. Тогда это многое объясняет.

Актёр Игорь Петренко обошел по количеству детей свою экс-супругу многодетную Екатерину Климову (у нее четверо детей). У него два сына - Матвей и Корней – как раз от Климовой. После развода с ней он построил счастливую семейную жизнь с актрисой Кристиной Бродской, которая родила ему трех дочерей: Софию-Каролину, Марию и Еву.

Игорь Петренко и Кристина Бродская с детьмиФото: Борис КУДРЯВОВ

А еще у Константина Хабенского, его друга Михаила Трухина – по трое детей, у Константина Эрнста – четверо, как и у актера Николая Фоменко... Список многодетных отцов на самом деле очень длинный. Что в общем-то хороший знак и свидетельство финансового благополучии российских звезд. Вот в прежние годы все было гораздо скромнее. Многодетными были лишь избранные, как например, братья-режиссеры Андрей Кончаловский и Никита Михалков. У Андрея Сергеевича – семеро детей, у Никиты Сергеевича – четверо.

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