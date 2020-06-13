"Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить": у Ефремова на содержании пятеро детей

Рената Литвинова сама не своя - она очень переживает за детей своего близкого друга Михаила Ефремова. После смертельного ДТП, которое устроил в центре Москвы актер, она появилась в квартире артиста, чтобы поддержать пятую жену звезды "Современника" Софью Кругликову.

Рената Литвинова, как известно, является крестной мамой третьего ребенка Михаила Ефремова и его четвертой жены Ксении Качалиной. Она давно поддерживает Анну Марию. 11 июня актриса вместе с крестницей приехала в квартиру к Михаилу Олеговичу.

"Я не видела Мишу в этот день, я привезла свою крестницу и его дочку Анну Марию повидаться к папе. Я поддержала Соню - его жену. И буду, конечно, принимать участие и помогать Анне Марии дальше. А она повидалась с папой, когда он вернулся с допроса, поддержала его. Он ее отец, она его любит", - раскрыла подробности визита Рената.

По ее словам, Анна Мария искала контакты родственников погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова, чтобы принести соболезнования и предложить помощь. Литвинова также отметила, что семья Ефремова сейчас столкнулась с невероятным испытанием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784706" frameborder="0"></iframe> "Я не знаю, как дальше жить".Ефремов попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова: "Отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Нет больше никакого Ефремова"

"Им всем очень тяжело: под домом толпы журналистов и просто неадекватных личностей с наведёнными телефонами, которые буквально одержимы преследованием его семьи. Такое испытание и даже больше. Не знаю, как без Мишиной помощи будут жить его дети, пятеро их - он всем помогал. Был кормилец", - цитирует звезду сайт mk.ru.

В свою очередь, дочь Ефремова поведала о том, что репортеры атаковали ее сообщениями и звонками. "Неприятно было посещать отца в первый раз с момента трагедии из-за огромного скопления журналистов у дверей. Отца в тот момент не было дома, его увезли на допрос. Нас встретила Соня, его жена. Мы приехали туда с моей крестной Ренатой Литвиновой. Она хотела поддержать меня и передать слова поддержки отцу, а уехала минут через 20-30 после того, как узнала, что ей посещать его нельзя. Рената не близкий родственник. Хорошо, что это пришлось на тот момент, когда отца не было дома. Это могло бы привести к серьезным проблемам", - цитируют девушку wonderzine.com.

Когда Анна Мария открывала дверь подъезда, то, по ее словам, за ними увязалась журналистка. "Она солгала о том, что она здесь живет, и прошла за нами, начала сразу нас снимать на мобильный телефон, задавая бестактные и невежливые вопросы. Мне было неловко ее отстранять, но Рената уже была, скажем так, закаленным в боях человеком и не дала ей зайти за нами в квартиру", - добавила дочь Ефремова.

Напомним, Михаилу Ефремову за смертельное ДТП, погубившее водителя Сергея Захарова, грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Как заявили в прокуратуре, актер сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В рамках расследования дела Ефремова о смертельном ДТП возбуждено новое уголовное дело о сбыте наркотиков. Полиция установила факт сбыта наркотиков артисту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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