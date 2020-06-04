Неизвестные дети звезд ТВ: наследники Малышевой, Кудрявцевой, Дроздова, Диброва выбрали жизнь обычных людей

Последнее время у артистов вошло в моду не показывать лица наследников – мол вырастут дети и сами решат вести им жизнь у всех на виду или нет. Так рассуждают Андрей Малахов, Иван Ургант, Мария Ситтель, Юлия Снигирь и многие другие, кто не показывает детей поклонникам. Но многие звезды телеэкрана «старой закалки» также поддержали решение детей жить как обычные люди и не мелькать на презентациях и фотосессиях. Показываем, как выглядят взрослые непубличные дети наших звезд телеэкрана и рассказываем, чем они занимаются.

Лера Кудрявцева

Два года назад ведущая шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева в июле впервые стала бабушкой, а в августе - второй раз мамой. Второго ребенка – дочь Машу Лера Кудрявцева родила в нынешнем браке с хоккеистом Игорем Макаровым. А вот первенец звезды экрана родился у 19-летней Леры Кудрявцевой в браке с музыкантом «Ласкового мая» Сергеем Ленюком – назвали сына Жаном.

Сын и дочь Леры Кудрявцевой.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Этой весной Лера Кудрявцева подарила сыну Жану на 30-летие дорогой автомобиль. «Я могу себе это позволить!» - прокомментировала шикарный презент сыну телеведущая. А он ей подарил внука, которого назвал Львом в честь деда – папы Леры Кудрявцевой. Лера помогла сыну Жану найти хорошую работу – он работает продюсером на ТВ, но в разных программах с мамой. Жан получил экономическое образование – окончил экономический университет имени Плеханова.

Леонид Якубович

У ведущего «Поля чудес» двое детей – 22-летняя дочь Варвара Якубович учится в магистратуре МГИМО (факультет международной журналистики). Этот ребенок у Леонида Аркадьевича от второго брака. А от первого есть сын – Артему сейчас 47 лет, он работает на ТВ: не в кадре, а в дирекции. У Антона отличные отношения с отцом – Леонид Аркадьевич расстался с его мамой еще до знакомства со второй супругой.

Сын Якубовича Артем Антонов. Фото — кадр «Пятого канала».

Леонид Якубович познакомился с нынешней женой Мариной в коридорах «Останкино» - она работала в рекламном отделе. Поженилась пара в 1995 году, сыну Якубовича было уже 22 года. Артем взял «неузнаваемую» фамилию мамы – Антонов, мужчина в своем недавнем (и по совместительству единственном) интервью рассуждает так о расставании родителей: «В принципе все было хорошо, но так бывает - не сошлись характерами». А Артем сошелся характером со всеми членами семьи – часто отыхают все вместе: он с женой и дочкой и Леонид Аркадьевич с супругой и дочкой.

Леонид Якубович с дочкой Варварой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лариса Гузеева

Ведущая «Давай поженимся!» никогда не скрывала дочку – студентке Леле сейчас 20 лет. Девочку Лариса Гузеева родила в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. А первенцу Гузеевой Георгию Толордава этой весной исполнилось 28 лет. И он не любит «светиться».

Лариса Гузеева с детьми.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Семья дружная – Лариса играла свадьбу сына на родине его отца в Тбилиси. Гузеева порой собирает всю семью на своей даче в Болгарии – отцы ее детей дружат. Вот что Лариса Андреевна рассказывала нам о прекрасных отношениях сына и дочки: «Леля Георгия рабски любит. Они как будто ксерокс один другого. Вдвоем они обсуждают музыку, живопись. Лелька переживает если брату, к примеру, не нравится музыка, которую она слушает. Смотрю – через некоторое время Леля слушает «его» музыку». А еще Гузеева считает, что брат подает отличный пример сестре – он много лет верен одной женщине: Лариса Андреевна невестку обожает. Георгий окончил Высшую школу экономики, работает в рекламном бизнесе.

Николай Дроздов

Николай Николаевич Дроздов много работает: лекции, мастер-классы, преподавание, даже в двух рекламных компаниях этой весной снялся. Телеведущий лишь однажды в телешоу «Секрет на миллион» признался: «Пенсия у меня около 30 тысяч рублей, а зарплата в университете сейчас даже меньше. Нам вдвоем с женой бы хватило, конечно. Но приходится помогать дочке и двум внукам, потому что там никто не работает. Отец детей высылает что-то «а-ля алименты». А внукам за все их кружки платить надо и Лена пранаямой (дыхательные упражнения в йоге – прим. Авт.) занимается. Старшей дочери тоже эпизодически помогаю…»

Старшая дочь Надежда Дроздова. Фото - НТВ.

Старшая дочь телеведущего родилась в первом браке Николая Дроздова с его студенческой возлюбленной Инной. Вскоре после рождения дочки Нади молодые супруги развелись. Надежда пошла по стопам отца: окончила географический факультет МГУ, работала в Академии наук, в конце 90-х вела телепрограмму на канале «Московия». Потом уехала жить в Тайланд, и давно уже вернулась в Москву, но работу не нашла – своей семьи у Надежды нет. Два года назад она неудачно упала и сломала позвоночник. Николай Николаевич финансово помогает дочери, в том числе оказывал поддержку в лечении и восстановлении.

Николай Дроздов с женой, младшей дочкой Леной и внуками. Фото — архив «КП».

Больше 40 лет Николай Дроздов счастлив в браке с супругой Татьяной Петровной – их дочь Елена подарила родителям двух внуков. Елена с мужем и сыновьями одно время жила в Австралии, но пять лет назад вернулась на родину – без супруга. Николай Николаевич души во внуках не чает, поэтому, конечно, помогает дочери поднимать мальчишек.

Елена Малышева

Главный теледоктор страны редко откровенничает о сыновьях. Но недавно Елена Малышева разоткровенничалась в интервью коллеге Юрию Николаеву. Телезрители думали, что старший сын Елены Васильевны 31-летний Юрий Малышев так и работает креативным продюсером передачи «Жить здорово!» После того, как Юрий получил медобразование, телеведущая рассказывала, что парень работал на ТВ.

Сыновья Елены Малышевой — Василий (слева) и Юрий. Елена Малышева. Фото — Первый канал.

Но оказалось иначе. «Он со мной уже давно не работает. Он закончил ординатуру по хирургии. Потом он закончил резидентуру и стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться – будет кардиологом и кардиохирургом. Поэтому он глубоко в профессии!», - рассказала Малышева о старшем сыне, который начинал учится на родине, а закончил университет в Америке. Юрий с супругой сделали нашего теледоктора дважды бабушкой. Младший сын телеведущей 29-летний Василий – юрист, он параллельно получил два образования. В Москве получил диплом в юридической академии, а в Америке окончил адвокатскую школу. Елена Малышева сыновьями гордится, называет «шикарными мальчишками».

Дмитрий Дибров

У ведущего «Кто хочет стать миллионером?» есть сын от первого брака и трое сыновей от четвертого. А в 1989 году у Дмитрия Диброва родилась единственная дочь Лада – во втором браке. Когда Ладе исполнилось 13 лет, телеведущий определил дочь в элитную школу во Франции. Лада давно окончила университет, живет вПариже: работала на французском ТВ, а потом нашла занятие по душе – трудилась сроссийскими делегациями, туристами. Полтора года назад Лада родила дочь Мию – Дибров периодически навещает внучку. У Дмитрия прекрасные отношения с мужем дочери, звезда шутит: «Из всех парижан моя дочь почему-то выбрала армянина. Удивительно. Теперь я армянский дедушка, а моя жена в 30 лет стала армянской бабушкой».