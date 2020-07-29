2020-07-29T19:36:49+03:00
Общество

«Не могла поверить своим глазам»: канадке вернули медвежонка с записью голоса её умершей мамы

Дорогую сердцу игрушку помогали найти голливудские актеры Зак Брафф и Райан Рейнольдс
Ксения АНУФРИЕВА
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Канадке вернули медвежонка с записью голоса её умершей матери. Фото: Twitter Mara SorianoКанадке вернули медвежонка с записью голоса её умершей матери. Фото: Twitter Mara Soriano
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Даже в этот трудный год есть место хорошим новостям: 28-летней жительнице Ванкувера Маре Сориано вернули плюшевого медвежонка, которого та потеряла при переезде. В утерянном рюкзаке находились дорогие гаджеты и важные документы, но девушка переживала только из-за игрушки – и не удивительно, ведь в медведе находился голосовой модуль с последними словами ее умершей от рака матери «Я люблю тебя».

Мара очень боялась, что больше никогда не услышит эту запись, однако спустя четыре дня после объявления о пропаже игрушка неожиданно вернулась законной владелице.

По словам Мары, её помогло участие пользователей сети, знаменитостей и журналистов в этой истории. Для поисков драгоценного медвежонка развернулась целая масштабная кампания в социальных сетях, к которой присоединились и известные голливудские актеры. Так, к поиску подключились Зак Брафф и Райан Рейнольдс, последний даже объявил о награде в пять тысяч долларов за находку.

Зов о помощи быстро разлетелся по интернету. Отозвались на него также актёры Пи Джей Бирн, Дэн Леви и телеведущий Джордж Струмбулопулос.

28 июля канадка получила сообщение от «доброго самаритянина», предложившего вернуть игрушку. Поначалу девушка скептически отнеслась к письму, однако уже на следующий день к ее порогу пришли два человека. К восторгу Мары, в руках они держали ее плюшевого медведя.

- Я не могла в этом поверить, не могла поверить своим глазам. Игрушка была завернула в платок, когда он развернул ее, мои ноги подкосились. Я выхватила медвежонка из его рук ещё то того, как он до конца развернул платок, и очень крепко обняла её, - рассказывает Мара Сориано, чьи слова цитирует CBC News.

Плюшевый медвежонок с записью голоса умершей матери вернулся к канадке.

Девушка подчеркнула, что принесшие игрушку люди не были изначальными ворами – рюкзак у нее украли или он потерялся сам во время переезда 24 июля. Помимо игрушки в рюкзаке лежали документы, iPad и консоль Nintendo Swith, найти которые так и не удалось, но из-за них канадка не переживала. Самым важным для нее стало возвращение драгоценного плюшевого медведя.

- Я очень благодарна всем, кто помогал мне. Я получала сообщения от людей по всему Ванкуверу. Люди прочёсывали со мной улицы и мусорные контейнеры, звонили в ломбарды. Даже сложно поверить, что столько людей откликнулись. Я верю, что многие смогли поставить себя на моё место. Сейчас нам всем нужны хорошие новости, и мы их получили, - сказала Сориано.

Кстати, Райан Рейнольдс уже отреагировал на это замечательное известие, поблагодарив всех, кто помогал в поисках.

Ryan ReynoldsRyan Reynolds

Ryan Reynolds

Райан Рейнольдс отреагировал на находку

ИСТОЧНИК KP.RU

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