Счастье им к лицу: Ксения Собчак и Константин Богомолов расчувствовались на свадьбе Андрея Колесникова

Ксения Собчак и Константин Богомолов вновь оказались в ЗАГСе. Повод весьма радостный. Близкий друг режиссера Андрей Колесников женился. Избранницей 53-летнего "летописца" Владимира Путина стала Дарья Донскова. Она младше избранника аж на 25 лет.

Ксения Собчак и Константин Богомолов стали самыми желанными гостями на свадьбе Андрея Колесникова. К слову, именно он был свидетелем на бракосочетании режиссера и телеведущей.

xenia_sobchak Я помню все

Ксения вела прямой эфир с торжества. "В том же ЗАГСе, что и мы с Костей, между прочим! Помню, как музыка эта и слова всегда действуют магически… Та же тетенька и нас расписывала!" , - рассказывала и показывала она детали.

На церемонии присутствовали многие медийные персоны. Все съехались во Дворец Бракосочетания № 1 города Москвы. Вероятно, именно поэтому под каждым видео Собчак красовались надписи с воспоминаниями теледивы о собственном торжестве. Судя по всему, Ксения расчувствовалась, как и ее муж.

konbog75 Любимые, и такие прекрасные

А потом опубликовала нежный ролик, где супруги напомнили о былом. "Ксения Анатольевна, все ли вы помните? Как это было?..", - спросил режиссер жену. Та ответила "да", после чего они нежно поцеловались на виду у публики.

Вскоре Константин разместил фото и большой поздравительный пост с наилучшими пожеланиями новой "ячейке общества". "Дорогой мой друг! Андрей! Будь счастливым и веселым! Ужасно рад за тебя и Дашу! Ура прекрасной паре и новой семье! Любимые и такие прекрасные!", - обратился он к новобрачным.

konbog75 Любимые, прекрасные, Даша и Андрей!

Отметим, Андрей Колесников - главный редактор журнала "Русский пионер". Его избранница - работает у него пиарщицей. Колесников не скрывал, что его отношения с Дарьей начались в стенах офиса. "В общем, что и требовалось доказать. Вернее, просто требовалось", - заявил Андрей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793364" frameborder="0"></iframe> Ксения Собчак и Константин Богомолов гуляют на свадьбе "летописца" Владимира Путина.

Колесников известен как автор книг о Владимире Путине, поэтому его и называют летописцем главы государства. Журналист побывал с президентом во многих рабочих поездках, которые впоследствии описывает в своих публикациях.