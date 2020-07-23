"Как с гламурного колхоза приехала": Татьяна Толстая едко высмеяла Ксению Собчак

Татьяна Толстая резко высказалась в адрес Ксении Собчак. Ведущая программы "Школа злословия" отметила талант звезды превращать все вокруг себя в фарс. Она считает, что многие выходки жены Константина Богомолова не только скандальны, но и смешны.

Татьяна Толстая едко высмеяла Ксению Собчак. Для нее не секрет, что Ксения любит эпатировать общественность и обожает провокационные выходки. В этой связи писательница заявила, что ценит в Собчак ее профессиональные качества. "В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится. Человек обычно думает: «Боже, что я делаю с бедным подопытным». Она совершенно не волнуется. Это удивительно ценно!", - поделилась мнением Татьяна Никитичина в интервью YouTube-шоу SRSLY.

По ее словам, Собчак чувствует себя уверено только со слабыми противниками вроде Анастасии Волочковой. А вот с настоящими интеллектуалами начинает пасовать. В качестве примера телеведущая привела интервью Ксении с дирижером Теодором Курентзисом.

"Она заискивает, суетится, вертится вокруг и задает ему кретинские вопросы: «А вот у вас такие шнурки красные, чтобы показать какой вы крутой?». Она не понимает, что с этим человеком так нельзя разговаривать. Не получится. В его жизненной программе другие установки. У него нет задачи показать свою крутость. Она как с гламурного колхоза приехала", - негодует Толстая.

Пару месяцев назад она пообщалась с Ксенией лично. Правда, в рамках zoom-шоу. Тогда Толстой пришлось ждать ведущую добрых полчаса. Кроме того, Ксения пять раз переносила встречу.

"Я пришла в зоопарк ждать, пока проснется лиса, лежащая пыльным мешком в углу. Ну подождем, посмотрим. Мы же пришли понаблюдать за ее привычками в дикой природе. Даже жалко было, что всего полчаса. Если бы она опоздала на полтора часа, мы бы и столько посидели. Нам жалко, что ли? Отметили ее к нам отношение. Ее дела важнее наших. Я это поняла", - высказалась 69-летняя писательница.

Она вспомнила, как Ксения приходила к ней на передачу: "Никого не любила. Когда она у нас была в «Школе злословия», то холодно трясла мужиков, чтобы из них сыпались бриллианты. В общем, не понимала что такое любовь".

Впрочем, пару приятных слов в адрес Собчак литератор все же сказала. Писательница считает, что человечность в звезде проснулась, когда она родила сына Платона. "Не может сердце не смягчиться, глядя на такого пупуську. Сейчас мне кажется, что, несмотря на все свое хулиганство, венчание в гробу и прочее, она на самом деле любит этого своего Богомолова, а он - ее. У нее изменилось лицо. Взяла и полюбила - дай-то Бог. Материнство и любовь очеловечивают", - резюмировала Толстая.