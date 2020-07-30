"А у мамы по-прежнему нет раковины": Настя Ивлеева взбесила россиян новой машиной за 20 млн

Настя Ивлеева зарабатывает миллионы, поэтому может позволить себе многое. Некоторое время назад блогерша сообщила, что стала счастливой обладательницей элитной иномарки. По самым скромным данным, такое авто стоит 20 миллионов рублей. Однако есть и более дорогие комплектации.

Настя Ивлеева купила шикарный автомобиль, о котором мечтала со студенческих времен. По словам телеведущей, она сама оплатила дорогостоящую покупку, чем очень гордится.

Lamborghini Aventador стоит 20 660 125 рублей.Фото: СОЦСЕТИ

"Я исполнила свою мечту! О Lamborghini Aventador я мечтала со студенчества! Я понимала, что это абсолютно невероятное желание, в те времена особенно! Но нет ничего невозможного! Меня распирает от гордости! Потому что «я сама»! Понятно, что нет ничего плохого в том, когда кто-то исполняет вашу мечту за вас. Но это никак не сравнится с тем, когда ты делаешь это самостоятельно!", - похвасталась жена рэпера Элджея.

Он, к слову, оценил приобретение благоверной. "Горжусь", - написал певец.

Стоит отметить, что в базовой комплектация новая Lamborghini Aventador стоит 20 660 125 рублей. Однако ее цена может доходить и до 25 миллионов. Все зависит от года выпуска.

Поклонники искренне порадовались за любимицу. Однако нашлись и те, кто вновь припомнил Насте то, в каких условиях живет ее мама в деревне Разметелево в Ленинградской области.

В середине июня Ивлеева показала квартиру Натальи Анатольевны. Фанаты заметили, что в ванной нет даже раковины. После приобретения Lamborghini подписчики напомнили: "А у мамы по-прежнему нет раковины". Другие же прямо пристыдили девушку. "Как вам не стыдно. Купите маме новую квартиру", "Это ужасно - помогите маме!", - пишут взбешенные россияне.

Кстати, неожиданно на помощь семье пришел Николай Басков. "Дорогие друзья, в сфере тех событий, что Насте Ивлеевой все время говорят, что мама не имеет раковины, я встретился с мамой Насти Ивлеевой. Наташенька, здравствуйте. Я хочу сказать, что я дарю маме раковину. Теперь маме будет где помыться, где постирать. Ручки помыть", - обратился к родительнице блогерши Николай Басков.

Позже Ивлеева написала в блоге: "Спасибо, Коля, спасибо, родной. Ты мне теперь как отец! Ура! Моей маме теперь есть где помыться! Спасибо Господу за Баскова!".

Отметим, Настя Ивлеева очень успешна. Все шоу звезды рано или поздно становятся хитами. Телеведущая мастерски монетизирует свою востребованность. Сейчас Ивлеева буквально купается в роскоши, а в ее гардеробе можно найти десятки нарядов люксовых брендов. Недавно она подарила мужу бриллиантовые часы по цене хорошей квартиры.

К слову, сейчас блогерша переживает непростой период. У телеведущей и всей ее семьи диагностировали коронавирус.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713572" frameborder="0"></iframe> Как Ивлеева попала из деревни в список Forbes.Пока мать доила коров, Настя Ивлеева нянчилась с братом. Рассказываем, как девушка из деревни попала в список Forbes

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