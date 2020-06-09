Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль

Настя Ивлеева устроила салют в честь 17 миллионов подписчиков. Блогерша также закатила вечеринку по случаю красивой цифры. Все бы ничего, вот только девушка пила шампанское, чему свидетельствуют видео в ее блоге. А потом, как ни в чем не бывало, она села за руль и укатила в ночь.

Настя Ивлеева своим подписчикам призналась, как на духу: "Пила глоточек". Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник.

Настя Ивлеева своим подписчикам призналась, как на духу: "Пила глоточек".Фото: социальные сети

Она запустила салют рядом с "Москва-Сити". Звезда соцсетей вышла в прямой эфир и похвасталась происходящим перед теми, кто живет в других городах.

"Ребят, 17 миллионов. Спасибо вам огромное и добро пожаловать всем тем, кто недавно подписался, всем новеньким. Добро пожаловать на мою страничку, спасибо, что выбрали меня. А тем, кто со мной давно, вот вы, динозавры, вам вообще такой респектос! Вы все эти годы со мной плечом к плечу, лайк к лайку, как говорится, репост к репосту!", - обратилась к публике Ивлеева.

Спустя немног овремени блогерша сняла на видео как уезжает с праздника за рулем.Фото: социальные сети

Изначально она хотела фотографироваться с салютом, однако после решила, что лучше выйти в прямой эфир. При этом она сразу подчеркнула, что с ней нельзя будет встретиться около "Москва-Сити". "Это не фан-встреча. Мотивация была в том, что будет салют, и те, кто гуляют, живут неподалеку, смогут его увидеть в районе «Москва-Сити». Это правда... Люблю", - заявила звезда.

Стоит отметить, что некоторые поклонники стали оставлять в блоге кумира тревожные сообщения о том, чтобы она берегла себя. Дело в том, что за несколько часов до этой вечеринки актер Михаил Евфремов в состоянии алкогольного опьянения устроил аварию в центре Москвы. В машине с Михаилом Олеговичем в момент ДТП на Смоленской площади были двое пассажиров - актер Иван Стебунов и его супруга Елена Власова. Двигаясь по Садовому кольцу на своем джипе "Гранд-Чероки", Ефремов столкнулся с несколькими автомобилями. Водителю одной из машин, в которую врезалась иномарка актера, пришлось несладко. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.