2020-07-26T14:12:25+03:00
Звезды

Коронавирус у Насти Ивлеевой и Элджея: маму тоже заразили

Звездные супруги весь последний месяц устраивали вечеринки: как стало известно о коронавирусе у Насти Ивлеевой и Элджея
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Звездные супруги весь последний месяц устраивали вечеринки: как стало известно о коронавирусе у Насти Ивлеевой и ЭлджеяЗвездные супруги весь последний месяц устраивали вечеринки: как стало известно о коронавирусе у Насти Ивлеевой и ЭлджеяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Несколько дней назад Настя Ивлеева опубликовала в блоге видео, в котором объявила о том, что она заболела коронавирусрм. Во время семейного ужина блогерша сидела в медицинской маске. С юмором она заявила, что у нее Covid-19. Однако тогда никто ее словам не поверил. Звезде пришлось сделать еще одно сообщение.

"Мой муж и я заболели Covid-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!", - заявила Настя Ивлеева.

На вопрос поклонников: "А мама тоже заболела?", девушка ответила утвердительно. "Да, вся семья заболела", - написала она в комментарии к сообщению.

_agentgirl__agentgirl_
Мой муж и я заболели Covid-19
333638 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В свою очередь, Элджей также подтвердил болезнь. "У меня корона, значит я король. А если я король, значит у нас есть будущее", - с юмором отреагировал рэпер на диагноз.

Ивлеева пообещала держать публику в курсе событий и рассказать подробности болезни, симптомы и то, как они поняли, что заразились, чуть позже. При этом буквально сутки назад Настя делилась тем, как проходит ее пятница.

Вероятно, уже тогда блогерше было не очень хорошо. "Проснулась в 13:00, поела, пару часов лежа уделила Интернету. Уснула, проснулась, поела, попила. Снова в кровати. Планирую посмотреть серию и спать", - писала она.

Чуть ранее во время семейного ужина Ивлеева рассказала, почему сидела за столом в маске: "В маске я, потому что болею, естественно, коронавирусом. Другим нынче не модно". Однако именно тогда Настей никто не поверил, решив, что она шутит.

Меж тем в настоящее время в группе риска заразиться находится брат рэпера и свекровь Ивлеевой. На днях Элджей купил своей маме машину за три миллиона.

Тревожно и за Николая Баскова. Неделю назад золотой голос России подарил родительнице Насте раковину.

Кроме того, на протяжении всего месяца семья Узенюков проводила вечеринки с салютами и стрельбой из автомата Калашникова по случаю годовщины свадьбы и дня рождения Элджея.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Настя Ивлеева: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Telegram появились видеозвонки для пользователей iOS
Неравнодушный москвич остановил движение на дороге ради спасения утят
Путин встретился с Шойгу на борту самолета после парада ВМФ
Интернет-омбудсмен назвал рост цен на интернет неизбежным и объяснил, чем он вызван
ДТП с туристическим автобусом во Вьетнаме: погибли не менее 14 человек
Умерла Нина Андреева, автор знаменитого антиперестроечного манифеста
"Ещё один шаг примирения на этой многострадальной земле": Папа Римский приветствовал соглашение по Донбассу
Врач рассказал, чем отличается грипп от коронавируса
Михаил Дегтярёв: Не нужно демонизировать народ Хабаровска
В Сирии прошёл парад в День ВМФ России
В США самолёт с шестью людьми на борту рухнул на жилой дом
В ДНР заявили о бессрочном прекращении огня
В России проводят испытания первой атомной подлодки-носителя аппаратов "Посейдон"
Во время трансляции парада в День ВМФ камера "прошла под кораблём"