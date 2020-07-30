«Артисты стали безработными, им нужна помощь»: Инна Чурикова о своих коллегах, оказавшихся в стесненных обстоятельствах

- Пожилых людей надо любить, гордиться ими, делать им подарки, - считает Инна Чурикова. Накануне она провела онлайн благотворительный творческий вечер (прямая трансляция шла на странице актрисы в FB), сборы от которого пошли подопечных фонда Артист. В основном это возрастные работники российских театров. - Артисты стали безработными, им нужна помощь.

Во время эфира речь шла о многом, и вспоминалось тоже многое. Например, как был влюблен в Чурикову-актрису Фредерик Миттеран (племянник Президента Франции Франсуа Миттерана). Он увидел ее фильмах Глеба Панфилова «Начало» и «Тема».

- Он водил нас Глебом (режиссером Глебом Панфиловым, мужем Инны Чуриковой – Ред.) по ресторанам, мы танцевали. Потом он стал министром культуры Франции и присвоил нам с Глебом звание Офицера ордена искусств и литературы. В музее Руана висит на стене мой портрет в образе Жанны д,Арк.

Не все почитатели Чуриковой знают, что французы считают Инну Михайловну лучшей Жанной д Арк в истории кинематографа, хотя ее Жанна – это лишь «фильм в фильме» в картине Глеба Панфилова «Начало».

- Я очень тоскую по Марку Захарову. Он построил наш театр «Ленком», предлагал мне замечательные роли, верил в меня и делал фантастические спектакли в нашем театре, - перешла на другую тему актриса.

Не обошелся эфир без упоминания спектакля «Аудиенция», в котором Чурикова играет Елизавету II. Это мостик, который связывает актрису с Англией.

- Это сложная жизнь быть королевой. Елизавета любит Англию. Она ответственна за людей. Благодаря спектаклю «Аудиенция» я знаю ее сложности, ее радости, ее гордость. Она уникальна. Сын дал мне послушать речь, которую Елизавета произнесла, когда нынешний Премьер-министр Борис Джонсон заболел коронавирусом. У нее нет этого: я королева и я вам говорю… Она простая, сердечная и глубок чувствующая женщина. Я ее люблю. В этой любви виноват драматург Питер Морган, который написал такую замечательную пьесу.

Поклонники Чуриковой спросили ее: в чем она не можете себе отказать?

- В любви к сыну и к мужу. В любви к моим партнерам по «Ленкому». Не могу отказать в любви к цветам. За время карантина я успела посадить очень много цветов. Они цветут у нас на участке как ситец.

Почему-то никто не спросил Чурикову о творческих планах, какие у нее новые роли. Этот вопрос мы адресовали директору театра "Ленком" Марку Варшаверу.

- Я только что разговаривал с Инной Михайловной как раз о планах на будущее, - рассказал нам Марк Борисович. - Сказал ей, что театр готов поставить любую пьесу, которую она для себя выберет. Я прошу режиссера Глеба Панфилова подарить ей роль, а театру спектакль, в котором будет занята великая актриса.

- И что вам ответила Инна Михайловна?

- Сказала: как только она найдет пьесу, в которую сможет влюбиться, начнем работать. Это неправильно, что у такой актрисы, как Инна Чурикова, нет новых ролей.

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