Промоутер - о бое Тайсона с Джонсом: «Люди ностальгируют по времени, когда оба боксёра доминировали в мировом боксе»

Майк Тайсон - Рой Джонс, - пожалуй, главный бой этого года. Два легендарных боксёра сойдутся в одном ринге 12-го сентября в Лос-Анджелесе. Мы узнали у известного российского промоутера Владимира Хрюнова, какой статус у этого поединка, как к нему относится, а главное - зачем двум великим бойцам этот бой:

О предпосылках: «Джонс может ударить точно, Майк - сильно, а нам, может, это не очень нужно»

«Это две величины в боксе, которые его превратили в искусство и сделали всё, чтоб люди интересовались профессиональным боксом. Рой Джонс, которому 51, и Майк Тайсон, которому 54, в одном ринге - это повод для того, чтоб включить телевизор. Какой у них будет бой? Здесь очень тяжело сказать. Я очень сильно волнуюсь: в боксе есть рефлексы, и Майк Тайсон, например, может не сдержаться, на какое-то действие Роя Джонса что-то выбросить в ответ, - существует интрига.

Я недавно разговаривал с адвокатом Роя Джонса, который тоже не поймёт статус этого боя. Смогут ли бойцы такого уровня провести простой выставочный бой? Всё это создаёт большую интригу. Мы должны ждать 12-го сентября, включить телевизор и посмотреть, что из этого получится».

Владимир Хрюнов признался, что перед этим боем не стоит задавать вопросы о раскладах и фаворите:

«Бой официально носит статус выставочного. Я не думаю, что какая-то комиссия выдаст лицензию Тайсону или Джонсу, идя на поводу защиты здоровья. Думаю, роль комиссий, которые будут проверять всё, что связано с этим боем, велика. Я, например, имел в своей карьере эпизод, когда организовывал выставочный бой для Александра Поветкина в штате Нью-Джерси: достаточно длительное время длилось разбирательство, включая судебное. В Америке с этим всё очень строго. Мы ещё услышим много историй связанных с этим».

Перед боем двух легенд бокса стоит обратить внимание на статистику Тайсона и Джонса в графе «нокауты» - 44 - 47 в пользу Джонса. При этом обоим бойцам за 50 лет. Судя по всему, вероятность досрочного завершения боя большая. Мы поинтересовались у Владимира Хрюнова стоит ли ждать боя на низких скоростях:

«Этот вариант будет справедливым. Я бы на их месте не стремился ускоряться, показывал бы какие-то комбинации. Тем более, что шлемов в этом бою не планируется. Призываю боксёров сдерживаться. Джонс может ударить точно, Майк - сильно, а нам, может, это не очень нужно. Важно посмотреть, как говорил один мой друг, на них живых.

Майк Тайсон - Рой Джонс, - пожалуй, главный бой этого года.

Если вы укажите точку мира, где они соберутся вдвоём, нужно будет покупать подзорную трубу, чтоб хоть чуть-чуть это увидеть. Нужно этим дорожить.

Им нужно не терять время: проехать с туром, насколько позволит пандемия, привлечь к этому наибольшее внимание. Чем, думаю, они и будут заниматься».

О Тайсоне: «Думаю, видео немножко подмонтировано, но ударить, сделать какую-то комбинацию Майк Тайсон в состоянии»

«Я недавно разговаривал с Эвандером Холифилдом, который мне рассказывал историю, как он снимался в шоу «Танцы со звёздами». У него были одни ощущения в процессе, а посмотрел, - это оказалось быстрее и красивее. Думаю, видео немножко подмонтировано, но ударить, сделать какую-то комбинацию Майк Тайсон в состоянии. Может, не на такой скорости, не с такой силой, но если что-то подобное произойдёт, бой перейдёт в другое русло.

Изначально Тайсону предлагался бой с Холифилдом. Как мне сказал брат жены Тайсона, они планировали бой в Арабский Эмиратах. Туда же хотели затянуть бой Джошуа - Фьюри, но вы видите, в каком состоянии сейчас находится мир. Всё резко изменилось, но Майк набрал определённую форму, и общественный интерес к этому бою такой, что попробовали сделать что-то подобное. Это верная попытка, не знаю, как она дойдёт до исполнения.

Я бы, конечно, сделал афишу и не позволял бы рисовать спортсменов достаточно старыми. Я бы сделал их в каком-то великолепии, сияющими».

О Джонсе: «Самое главное - он российский гражданин»

«Рой сам мне говорил: сколько бы ему ни было лет, он в состоянии показать три-четыре раунда прекрасного бокса. А здесь есть время подготовится. Думаю, он тоже покажет что-то такое, что удивит зрителя.

Самое главное - он российский гражданин. Это человек, который посетил парад Победы в честь 75-летия, преодолел многочисленные кордоны, большое расстояние. Я думаю, мы с вами будем болеть за него. Даст Бог, у него получится выглядеть ярче, чем Майк. Майк устанет раньше, чем Рой».

О деньгах: «Рассчитывают наторговать сколько-то миллионов долларов»

«Неизвестно никому, как поделятся доходы от платного телевидения. Продают уже по достаточно высокой цене - около 50-и долларов за одну трансляцию. Рассчитывают наторговать сколько-то миллионов долларов».

«Железный Майк» уже успел объявить о том, что все вырученные деньги от боя с Джонсоном пойдут на благотворительность. Владимир Хрюнов рассказал, как Тайсон осуществит свои планы:

«Благотворительность - другой вопрос. Есть официальная сторона, которая организовывает этот бой. Сначала это решится с официальной точки зрения, а дальше, когда деньги будут на счетах каждого из боксёров, они в праве распорядиться, как и на что их потратить».

Главный вопрос - зачем Тайсону и Джонсу этот бой?

«Если бы я был американец, сразу бы сказал - заработать.

Самые популярные концерты в России - это концерты звёзд зарубежной эстрады, дискотеки 80-ых, 90-ых. Люди ностальгируют по тому прекрасному времени, когда оба боксёра доминировали в мировом боксе, когда были совершенно другие расклады, когда то, что эти парни завоевали, нужно было вырывать потом и кровью в жесточайших боях. Когда Рой Джонс и Майк Тайсон нокаутировали всех, кто становился перед ними! Когда мы просыпались ранним утром или вообще не спали ночью и ждали их боя. Это самое лучшее намерение, которое приведёт их на ринг, - ответил Хрюнов. - Это подобие машины времени: когда бы ещё у них была возможность оказаться в одном ринге? Я в своё время пытался организовать бой Кости Цзю и Рики Хаттона, - реванш в Москве, - это что-то подобное. Эта история в боксе ещё не закончена, она, наверняка, войдёт в историю бокса.

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