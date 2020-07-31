2020-07-31T15:58:52+03:00
Происшествия

В интернете продают пистолет, найденный рядом с телом миллиардера Дмитрия Босова

Бизнесмен покончил с собой в мае 2020 года
Иван РУНЕВ
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Бизнесмен Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАССБизнесмен Дмитрий Босов. Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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Правоохранительные органы проверяют информацию о размещении в сети интернет объявления о продаже пистолета Glock 19 gen 4, который был обнаружен рядом с телом миллиардера Дмитрия Босова. Предприниматель, занимавший 86 место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием 1,1 млрд $, покончил с собой 6 мая 2020 года в особняке в элитном поселке Усово в Подмосковье.

«В полицию пришло сообщение с информацией о продаже оружия - пистолета Glock 19 gen 4. По имеющейся информации, оружие оружие ранее принадлежало миллиардеру Дмитрию Босову. В настоящий момент проводится проверка по данному факту», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Дмитрий Борисович Босов - бывший президент и владелец группы «Аллтек», куда входят угледобывающая компания «Сибантрацит» и газовый проект «Печора СПГ» на базе месторождений в Ненецком автономном округе.

Кроме того, Босову принадлежала 50-процентная доля в угледобывающей компании «Востокуголь». До того, как стать угольным магнатом, бизнесмен занимался алюминием. В 1997 году он стал совладельцем Красноярского алюминиевого завода, в 2000-м продал его акции и основал «Аллтек». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь». На момент смерти ему было 52 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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