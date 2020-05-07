Не мы такие, жизнь такая: миллиардер Дмитрий Босов был воплощением авантюрного духа девяностых

В ночь с 5-го на 6-е мая за забором шикарного участка на Рублевке раздался выстрел. Он прозвучал в частном ледовом комплексе, расположенном у жилого коттеджа. Хозяина все знали как человека очень богатого. Мог позволить себе и персональный крытый каток. Через некоторое время в спорткомплекс вбежала красивая ухоженная женщина – известная всей богемной Москве бизнес-леди Катерина Босова. В раздевалке она обнаружила бездыханное тело своего законного мужа. Рядом – наградной пистолет Glock, полученный главой семейства за неизвестные заслуги перед МВД Абхазии.

Наверное, она кричала: «Что же ты наделал, Дима?» По крайней мере, так обычно показывают в фильмах. Как эта сцена развивалась в реальности нам доподлинно неизвестно – свечку не держали. Да и, говоря языком полицейский протоколов, мотивы совершенного поступка еще только предстоит установить. Случай, мягко говоря, небанальный – долларовый миллиардер, входящий в сотню самых богатых людей страны, сам себе подписал смертный приговор. А ведь когда-то был «героем нашего времени»…

Везде были бандиты, везде убивали

Дмитрий Босов – так его зовут, и эта фамилия не находится на слуху у миллионов россиян, как имена других олигархов из девяностых – Абрамовича, Дерипаски, Березовского. Но Босов всегда был где-то рядом с ними. В одной лиге, в одной тусовке – а иногда по разные стороны бизнес-баррикад. Но рядом.

Авантюрист, искатель адреналина, вознесенный на самые вершины мутным селевым потоком первых лет российской независимости. «Не мы такие, жизнь такая» - звучало рефреном в «Бумере», культовом фильме о лихих девяностых. И почти их же повторил в одном из своих интервью сам Босов: «Время было такое: на милицию никто не обращал внимания, было верховенство силы над законом. Везде было опасно, везде были бандиты, везде убивали». Кто знает, может он и был одним из прототипов героев «Бумера»? Как типаж-то точно.

Как заработать на двушку в Москве

Вот что значит – родиться вовремя и в правильной семье. Дмитрий Босов закончил «Бауманку» в 1991 году, аккурат к развалу Союза и гайдаровскому указу о свободе торговли. Папа у него тогда был заместителем гендиректора московского ликеро-водочного завода «Кристалл», он же пристроил молодого сынулю-инженера в фирмочку при заводе, занимавшуюся банальным купи-продай.

«Первые бешеные деньги заработали на горчичниках, - вспоминал Босов в интервью «Ведомостям». – В самом конце 1991 года купили в Волгограде два вагона горчичников по 6 рублей за штуку, а продали потом в Москве – по 10 рублей за штуку». Навара только с этой горчичиной спекуляции хватило на то, чтобы купить двушку в Москве и автомобиль «Москвич» «неимоверного серо-голубого цвета».

Днем соперники, вечером друзья

Босов легко заводил нужных друзей. Он был интересный, горячий, азартный. Одним словом, игрок. Со своим будущим партнером Михаилом Абызовым (в 2012-2018 годах министр по делам открытого правительства, а ныне обитатель СИЗО «Лефортово», обвиняемый по уголовному делу о мошенничестве и создании ОПГ – справка «КП».) он познакомился во время корпоративного конфликта, где были они с разных сторон. Дмитрий – за «Красноярский алюминиевый завод», а Михаил – за РАО «ЕЭС».

«Как правило, дни мы проводили в противоборстве — на совещаниях в администрации, региональной энергетической комиссии и прокуратуре, в обвинениях во всех мыслимых и немыслимых грехах, а вечером вместе ужинали, пили водку, сравнивая студенческие годы в Бауманке и на мехмате МГУ», - вспоминал потом Босов.

Говорят, именно на день рождения к своему закадычному другу Босову летел из Италии в прошлом году опальный экс-министр Абызов. Странно наплевав на угрозу уголовного дела или поверивший кому-то, что «все его дела успешно порешали». Но тут-то его и взяли. С ареста Абызова все полетело кувырком и у Босова.

Между Быком и Лебедем

Он знал многих, и его знали. Босова называли правой рукой полулегендарных уже братьев Черных, контролировавших в девяностых почти всю сталелитейную и алюминиевую отрасль России. Он водился с Борисом Березовским, сдружившись с ним, когда тот разруливал памятный конфликт между Быком и Лебедем - в смысле между авторитетным бизнесменом Анатолием Быковым (по странному совпадению на следующий день после самоубийства Босова он был арестован за двойное убийство 25-летней давности) и красноярским генерал-губернатором Александром Лебедем (разбился на вертолете в 2002 году).

А украинскую «газовую принцессу» Юлию Тимошенко Дмитрий Босов в частных разговорах называл просто «наша девушка» - чему свидетельством прослушки его старых телефонных разговоров, кто-то слил из в Сеть.

«Оранжевую революцию» на Украине они делали вместе – Березовский, Тимошенко и Босов. Вкладывались в нее деньгами, креативом, да и чего уж там – душой. Но Дмитрий Борисович первый понял, что игра не стоит свеч и спрыгнул с этого поезда. Позже в интервью говорил, что Березовский оторвался от реальности, «рассуждает о России как из космоса».

Проекты на грани фола

Бизнес Босова в нулевые и дальше – это метания человека, у которого есть очень много денег, но нет настоящего призвания. Он влезал во все: нефть, газ, уголь, интернет-компании, электродные заводы, газеты, недвижимость. Продавал, покупал, прогорал, брал в долг, снова поднимался. Ему, в общем-то, так же, как и в девяностых, было все равно чем торговать: хоть горчичниками, хоть каннабисом. Да, он одним из первых российских бизнесменов вложился в марихуановый бизнес в Калифорнии, где это легально.

Размеры его состояния оценивали в 1 млрд долларов, но кто знает, сколько у него и его компаний на самом деле было долгов. Его рискованным, на грани фола проектам постоянно требовалась мощная кредитная подпитка. До поры до времени это срабатывало, но всему когда-то приходит конец. К тому же еще этот коронавирус, совсем некстати пришедшийся для проблемных компаний Дмитрия Босова.

Уже этой весной он публично разругался со своим компаньоном по угольным проектам Александром Исаевым, громко обвинял его в хищениях. На сайте компаний Босова на портретах Исаева поставили жирный красный штамп «УВОЛЕН». С точки зрения корпоративной этики это выглядело некрасиво. Большие деньги любят тишину, а такие выходки только свидетельствуют о нестабильном состоянии владельца.

Недоброжелатели рассказывали о том, что он все чаще стал злоупотреблять алкоголем. Друзья же говорят, что он был одержим спортом, маниакально следил за своей физической формой. Впрочем, иногда эти две версии не исключают друг друга.

«Сложно поверить. Он очень любил жизнь, - рассказал «Комсомолке саксофонист Игорь Бутман, игравший с Босовым в одной любительской хоккейной команде. – Может быть, эмоциональный всплеск. Может быть, какая-то случайность. Он очень переживал из-за коронавируса. Всех агитировал оставаться дома и сам никуда из коттеджа не выходил».

У Дмитрия Босова осталось четверо детей. Как-то он сказал: «Я счастлив, что они будут заниматься бизнесом не в условиях начала девяностых…»

КСТАТИ

ЖИЛИ ОНИ БОГАТО, НО НЕСЧАСТЛИВО

Обычно богатые люди живут долго и (иногда) счастливо. Но есть и исключения. «КП» вспомнила трех плохо закончивших мультимиллионеров.

1. Борис Березовский. Российский Мефистофель из девяностых и хороший приятель Дмитрия Босова когда-то контролировал такие разные активы как «ЛогоВАЗ», «Аэрофлот», ОРТ и «Сибнефть», но уж слишком часто путал бизнес и политику. В нулевые годы он лишился всех своих активов, эмигрировал в Лондон, судился с бывшими партнерами и, в конце концов, обедневший и со всеми разругавшийся свел счеты с жизнью на чужбине.

2. Джеффри Эпштейн. Известный американский финансист называл себя «охотником за головами высочайшего уровня» - его фирмы помогали богатым людям вернуть украденные у них у них деньги. Клиентами Эпштейна были многие крутые бизнесмены, звезды и даже члены королевских семей. Но все они поспешили отдалиться от Эпштейна, когда в прессу просочилась информация о другом его теневом бизнесе – организации нелегальной проституции и торговле несовершеннолетними. После ареста Эпштейн расстался с жизнью прямо в тюремной камере и, кажется, ему никто не собирался в этом мешать.

3. Адольф Меркле. Он родился в 1934 году в семье богатых фармацевтов. Выбор имени для мальчика в ту пору намекает, что династия была совсем не чужда политике и праворадикальных взглядов. Как бы то ни было Адольф унаследовал обширную империю производителей лекарств и долгое время ее успешно возглавлял. Подвел его кризис 2008 года. Оказалось, что помимо своего основного бизнеса Меркле активно играл на бирже и за несколько месяцев потерял сотни миллионов евро на спекуляциях акциями. После этого немецкий миллиардер не нашел ничего лучшего, чем шагнуть под поезд.

ЧЕМ ВЛАДЕЛ ДМИТРИЙ БОСОВ

1. «Сибирский антрацит» - крупнейший в России производитель металлургических углей.

2. «ВостокУголь» - добыча угля на Дальнем Востоке и в Арктике, строительство морских портов на Северном Ледовитом океане.

3. «Печора СПГ» - разработка газовых месторождения в Ненецком автономном округе.

4. Центр дизайна ARTPLAY в Москве и культурно-развлекательного комплекса Artplay СПб.

5. Строительная компания «АЛЛТЕК девелопмент» - поселки «Графские пруды» и «Графские кварталы» на Киевском шоссе.

6. Хоккейный клуб «Сибирь» Новосибирск (учредитель - компания «Сибирский антрацит»).

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