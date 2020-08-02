Андрей Аршавин выселяет через суд бывшую жену из квартиры

Андрей Аршавин отправляется в Турцию, где в шикарном отеле организована детская футбольная академия. Рабочих дел у Аршавина полно, а вот его адвокаты работают в судах. В августе суд в Москве – по снижению алиментов на трех детей, которых воспитывает Юлия Барановская. А в сентябре в Санкт-Петербурге – о выселении экс-жены Алисы Аршавиной с детьми из квартиры.

Заявление поступила в суд Санкт-Петербурга еще весной, но были «карантинные обстоятельства», подготовка документов, предварительное заседание. И вот назначено первое судебное заседание – на 23 сентября. Истец Аршавина Татьяна Ивановна – мама звезды футбола, Андрей после судебных разбирательств с Юлией Барановской в дальнейшем записывал всю недвижимость на мать. А ответчики по этому делу – дочь спортсмена Есеня и экс-жена Алиса, а также двое ее детей от первого брака. Татьяна Ивановна хочет выселить внучку и бывшую невестку Алису Аршавину с ее детьми из своей квартиры.

Как известно Аршавин после развода с Казьминой выплачивает на их общую дочь Есеню алименты – ежемесячно это сумма составляет немногим больше 300 тыс. руб. С дочкой папа не видится, недавно Алиса в инстаграме Андрея, где обсуждали его общение с детьми от Юлии Барановской, написала с сожалением, что на прогулку с этими детьми ее дочь не позвали. А экс-теща Аршавина и вовсе заявила: «Обе семьи брошены». Мол, показные прогулки для фото в инстаграме – реабилитация перед публикой. Напомним, что на вопрос: «Как часто Аршавин встречается с детьми?», Барановская отвечала: «Иногда встречается». Когда Юлию спросили, как ее дети относятся к тому, что их папа судится за снижения алиментов, она отреагировала так: «Дети об этом не думают, он просто папа. Другой вопрос, что дети когда-то вырастут».

Напомним, что шесть лет назад после судебных разбирательств с Барановской, Аршавин поделился с детьми недвижимостью. Расклад был такой: одну из своих квартир в элитном районе Санкт-Петербурга Андрей Аршавин переоформил в равных долях на троих детей. А Юлия Барановская после десяти лет совместной жизни со звездой футбола получила трешку в Коломягах – в рамках этой сделки телеведущая переписала свое жилье на Крестовском острове (ранее подаренное ей Андреем Аршавиным) на детей. А вот Алиса не получила от Андрея Аршавина ни квартиры, ни дома, а теперь вот ее просят освободить чужую жилплощадь. Скорее всего, уже осенью суд вынесет решение. В начале Алиса получала от Татьяны Аршавиной «требование о выселении» из квартиры до 1 марта 2020 года. После невыполнения этого требования и было подано заявление в суд. Безусловно Алиса на улице не останется, она дама обеспеченная. Но обеспеченный отец мог бы обеспечить дочь жильем — допустим, подарить эту квартиру.

На сайте суда информация об истце и ответчиках в судебном споре по выселению экс-жены Аршавины.

А 27 августа в Москве первое судебное заседание по снижению алиментов Андрея Аршавина на троих детей от Юлии Барановской – представители спортсмена будут заявлять о снижении его доходов и невозможности платить в прежнем объеме. Предположительно, алименты на трех детей в месяц достигают миллиона рублей.

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