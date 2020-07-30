«Барановская забрала медали и кубки, как и все остальное»: Аршавин готовится к суду по снижению алиментов

В конце августа адвокаты 39-летнего Андрея Аршавина и 35-летней Юлии Барановской встретятся в Савеловском районном суде столицы. Истец – экс-звезда футбола, ответчик – известная телеведущая, которая представляет интересы несовершеннолетних детей. Он хочет снизить размер алиментов, она отстаивает интересы двух сыновей и дочери.

Так вышло, что именно Андрей Аршавин стал первопроходцем в громких судебных разбирательствах наших именитых футболистов по поводу размеров алиментов. Потом уже были – Кержаков, Тарасов, Глушаков и другие громкие судебные сражения звезд футбола с бывшими женами. В суде Аршавин будет сражаться за снижение размера алиментов, которые платит своим детям Артему, Яне и Арсению. Оказывается, у звезды футбола снизились доходы, что и стало причиной иска.

Итак, прикинем примерный расклад по цифрам. Аршавин платит алименты на четырех несовершеннолетних детей: троих от Юлии Барановской и на дочку от Алисы Аршавиной. В совокупности алименты составляют 50% от доходов знаменитого отца, таким образом каждый из детей получал примерно 340 тыс. руб. ежемесячно. Сторона спортсмена заявит о снижении доходов и будет требовать уменьшить размер выплат. Процесс должен был начаться еще весной, но из-за пандемии были переносы – заседание пройдет 27 августа.

«Истец всегда заинтересован в скором рассмотрении подобных исков, чтобы быстрее снизить суммы выплат. Но никакого затягивания со стороны ответчицы не было. Вполне себе объяснимые переносы из-за карантина. Каким будет установлен размер алиментов никто сейчас не скажет, но можно предположить, что суммы может быть снижена где-то на четверть», - рассказала kp.ru друг семьи.

Барановская много работает, прилично зарабатывает, но справедливо считает, что отец должен выплачивать положенные по закону алименты. Юля говорит, что даже ей стыдно за такое поведение спортсмена. Стоит отметить, что в суде заявляются лишь официальные доходы, с которых и удерживаются алименты. А вот рекламные, гонорары за ведение мероприятий многим удается скрывать, и эти доходы остаются неучтенными в начислении выплат детям.

andrey.arshavin10 Андрей Аршавин пожаловался, что все его кубки забрала Юлия Геннадьевна.

А пока Андрей Аршавин жалуется своим подписчикам в инстаграме на Барановскую. Спортсмен разместил фото на фоне малочисленных футбольных кубков, а отвечая на вопрос: где же остальные многочисленные трофеи за карьеру, ответил: «Все на полке у Ю.Г.» Барановская и Аршавин называют друг друга по имени-отчеству: Юлия Геннадьевна и Андрей Сергеевич.

Тут же посыпались вопросы от фанатов Аршавина: «Кубки и медали тоже отжала?» Сам спортсмен провоцировать далее бывшую не стал, а вот представители его фан-клуба уточнили: «Да, она забрала все кубки, медали, трофеи. Хотя ей это не принадлежало, как впрочем и все остальное».

Напомним, что суд шесть лет назад решил, что трое детей Барановской получают от отца алименты. Также одну из своих квартир в элитном районе Питера Андрей Сергеевич Аршавин переписал в равных долях на детей. А Юлия Геннадьевна Барановская после 10 лет совместной жизни получила от звезды футбола трехкомнатную квартиру в Коломягах – в рамках сделки женщина переписала свое жилье на Крестовском острове (в счастливые годы совместной жизни подаренное ей Аршавиным) на детей в равных долях. Посмотрим, какие договоренности будут в этот раз у пары.

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