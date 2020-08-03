2020-08-03T11:09:04+03:00
Происшествия

Суд по делу сестер Хачатурян 3 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

3 августа 2020 года состоится суд по делу сестер Хачатурян. Адвокаты пытались переквалифицировать дело на самооборону, но в СК настояли на статье "Убийство"
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сестры Хачатурян убили отца в 2018 годуСестры Хачатурян убили отца в 2018 годуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца Михаила Хачатуряна, рассмотрят в суде 3 августа 2020 года. Главная интрига - продлят ли Крестине и Ангелине Хачатурян меру пресечения.

Прокуратура настаивала на продлении запрета, адвокаты просили о подписке и невыезде, а также об объединении дела двух старших сестер с делом младшей. Дело Марии Хачатурян выделено в отдельное производство, экспертиза показала - девушка в момент совершения преступления была невменяемой, ее могут направить на принудительное лечение.

Напомним, уголовное дело тянется еще с 2018 года. Адвокаты пытались переквалифицировать статью с "Убийства" на "Самооборону", а сами девушки просили о суде присяжных.

В ходе расследования выяснилось, что отец избивал, издевался над дочерьми и даже насиловал. Девушки воспринимали его действия как реальную угрозу жизни, и 27 июня 2018 года они зарезали отца. Теперь все трое пойдут под суд по 105 ч.2 "Убийство группой лиц по предварительному сговору".

Сайт kp.ru будет вести трансляцию заседания суда, начало в 12.00.

Итоги предварительного слушания по делу сестер Хачатурян.Мосгорсуд объявляет результаты предварительного слушания по делу сестер Хачатурян. Напомним, два года назад Мария, Ангелина, и Крестина Хачатурян были задержаны по обвинению в убийстве своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Описание для ЮТ:

ИСТОЧНИК KP.RU

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