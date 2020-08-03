Как за август подготовить первоклашку к школе: пять советов

Вроде только вчера счастливые и гордые родители забрали ребенка с выпускного утренника в детском саду - а уже август, и до первого сентября осталось всего ничего. Обычно в последний месяц перед школой родители бросают все силы, чтобы научить ребенка тому, на что отводится целый учебный год, - читать лучше всех в классе или красиво выводить буквы в прописи. Но так ли это важно и к чему на самом деле нужно подготовить ребенка перед началом занятий? Об этом kp.ru поговорила с детскими психологами и педагогами.

Отрегулируйте режим дня

Наибольший стресс у первоклашек вызывает смена режима дня. Даже если ребенок ходил в детский сад, за лето он отвык рано просыпаться. Если все время до школы малыш проводил дома с бабушками и дедушками, он и вовсе не знает, что такое режим. А тут вдруг в его жизни появляются ранний подъем, уроки и обед по расписанию.

Чтобы минимизировать стресс и помочь организму ребенка быстрее адаптироваться к новым условиям, за последний летний месяц сформируйте режим дня будущего школьника. Каждое утро будите его на десять минут раньше. Потом на пятнадцать, затем на двадцать. Постепенно приближайтесь ко времени, в которое придется вставать в период занятий. За месяц ребенок привыкнет просыпаться рано и, когда начнется школа, будет вставать в нужное время без будильников и родительских уговоров.

Ложиться спать в идеале нужно не позже девяти часов. Если ребенок обычно играет и смотрит телевизор допоздна, заранее начните приучать его к раннему отходу ко сну по аналогии с утренним пробуждением - постепенно сдвигайте время отбоя на десять-пятнадцать минут.

Кроме нового режима сна, изменится и распорядок дня первоклассника. У него появятся обязанности, которые он должен будет выполнять: самостоятельно заправлять постель по утрам, одеваться, готовить форму, собирать рюкзак, со временем - выполнять домашние задания. В последний месяц перед школой включите мелкие ежедневные дела, с которыми столкнется первоклассник, в режим дня и обращайте внимание ребенка на то, что за чем следует и почему это надо делать.

- Чтобы школа не вызывала стресс, обязательно соблюдайте режим дня, - подтверждает психолог, специалист по детско-родительским отношениям Елена Овчаренко. - Его можно составить вместе с ребенком и обращать внимание будущего первоклассника на указанные в нем дела. Составляйте чек-листы, используйте планеры. Вместе проверяйте, что сделано, а что нет. Этот прием подходит и для развития ответственности, чувства времени.

Наибольший стресс у первоклашек вызывает смена режима дняФото: Алексей БУЛАТОВ

Научите ребенка следовать инструкциям

Школьная жизнь для первоклашки - это в первую очередь новые правила и инструкции и уже потом - новые знания и друзья. “Делай упражнение”, “Не разговаривай на уроках”, “Не бегай по коридорам”, “Хочешь в туалет - подними руку и отпросись”. От незнакомых правил и ограничений первоклассник по началу может растеряться или запаниковать, если вдруг что-то забудет или не поймет.

Научите ребенка лучше понимать просьбы и задачи. Просите его несложные домашние обязанности: убрать посуду со стола, полить цветы, аккуратно сложить вещи. Давайте ему простые и понятные инструкции: “Возьми грязные тарелки со стола и поставь их в раковину”, “Положи в миску корм для кота”, “Подними с пола грязные вещи и сложи их в корзину”.

- Хорошо, если ребенок умеет делать обычную домашнюю работу. Убирать со стола, мыть посуду, знает, как собрать или убрать на место пылесос или другую бытовую технику. Это покажется странным, но такая деятельность во многом полезнее самых замысловатых развивающих упражнений, - говорит педагог, учредитель и директор частной школы “Взмах” Елена Морозова. - Ребенок, умеющий выполнять такие обязанности, следуя инструкциям родителей, гораздо быстрее адаптируется в школе, научится выполнять школьные домашние задания, содержать в порядке свои учебники и тетради.

Не забывайте хвалить сына или дочку за выполненные поручения, благодарить за помощь по дому. Так ребенок поймет, что старался не зря.

- Награждайте и мотивируйте ребенка. Выполнил задание - получил отличительную наклейку, - напоминает Елена Овчаренко. - При это позвольте ребенку действовать самостоятельно. Спрашивайте, нужна ли помощь, но не бегите на опережение - оставайтесь сторонним наблюдателем. Потом обязательно обсуждайте результат: что получилось, а что нет, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.

Расскажите ребенку о школе

“Тебя ждут новые знания и открытия”, “ты найдешь новых друзей”, “ты узнаешь много интересного” - наверняка вы много раз рассказывали ребенку, как здорово отправиться наконец в школу. Но для детей дошкольного возраста все эти фразы абстрактны и непонятны. Или: “Ты пойдешь в школу, чтобы учиться, потом поступить в университет, найти хорошую работу и получать много денег”. Но и это не подходит: 6-7-летние так не рассуждают. Лучше расскажите простыми словами, что такое школа. Это такое здание, туда каждый день приходят дети, а учителя их учат читать и писать. Во время прогулки сходите к школе и покажите ее ребенку.

- Обязательно сходите на территорию школы, погуляйте во дворике, расскажите, как выглядит учебный класс, как проходят занятия, - советует Елена Овчаренко. - Если у школы есть сайт, изучите его вместе с ребенком, посмотрите фото и видео с занятий и праздников.

Школьная жизнь для первоклашки - это в первую очередь новые правила и инструкции и уже потом - новые знания и друзьяФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если будущий первоклассник уже был в стенах школы, например ходил на подготовительные занятия или в кружки, ему будет проще понять, что его ждет. Но если нет, постарайтесь рассказывать ребенку о школе что-то конкретное, с чем он знаком, что ему несложно представить. А лучше - покажите. Незадолго до 1 сентября можно попросить встречи с учителем, на которую взять ребенка. Будущий первачок познакомится с педагогом и с классом, ему будет проще.

Позаботьтесь о безопасности

Психолог Елена Анисимова обращает внимание на важный аспект, о котором вспоминают не все родители, - безопасность ребенка по дороге из дома в школу и обратно. Особенно если школьник будет ходить один, без взрослых. В оставшиеся недели почаще говорите ребенку о правилах безопасности на улице: как переходить дорогу, как реагировать, если к нему обращается незнакомец.

- Во время прогулок объясняйте детям, как переходить дорогу, какой путь в школу выбрать и чем отличается безопасный путь от опасного, показывайте, как следует себя вести. Проходите путь от дома до школы и обратно, закрепляйте навыки безопасного поведения. Потренируйтесь: пусть ребенок самостоятельно пройдёт путь от дома до школы. Сопровождайте его на некотором отдалении и посмотрите, как он ведет себя.

Понаблюдайте, как ваши дошколята действуют на улице: останавливаются ли перед тем, как ступить на проезжую часть, смотрят ли по сторонам при переходе дороги, не отвлекаются ли от пути на проходящую мимо собачку.

Потренируйте навыки чтения и счета

Обычно родители стараются научить детей читать, считать и писать перед началом занятий. Если ребенок знает буквы, умеет складывать слоги в слова и умеет считать, это хорошо. Между тем педагоги предостерегают родителей от чрезмерной подготовки детей. Если дошкольник уже бегло читает и решает простые примеры на сложение и вычитание, на уроках в первом классе ему станет скучно, неинтересно. В этом случае внимание ребенка будет сложно удержать, интерес к учебе пропадет.

Если до этого вы не занимались с ребенком счетом и чтением, не нужно пытаться его учить в последний месяц перед школой, заставляя читать или выводить черточки в прописи. Одного месяца недостаточно, чтобы сформировать навыки. А вот неприязнь к занятиям успеет сформироваться.

Вместо этого потренируйте то, что уже умеет дошкольник. На прогулке попросите посчитать, сколько машин стоит у подъезда, или вместе посчитайте, сколько белых и сколько красных машин проехало мимо. Это игровое упражнение тренирует счет и развивает внимательность.

- Не стоит устраивать школу дома - сажать ребенка за стол и имитировать настоящий учебный процесс, заставлять детей по 30–40 минут подряд читать, писать, считать или делать еще что-то “школьное”, - говорит Елена Морозова. - Лучше занимайтесь с детьми коммуникативными играми во время прогулок и поездок. Гуляя с ребенком по городу, читайте вывески, крупные заголовки на рекламных плакатах, пробуйте составлять короткие слова из длинных. Дома попросите помочь пересчитать деньги в кошельке - детям нравятся “взрослые” дела.

Если все же хотите, чтобы ребенок читал, подумайте, как сделать этот процесс интереснее. Например, договоритесь с малышом, что сперва он немного читает вам, а затем вы почитаете ему, советует Елена Морозова.

Просите ребенка пересказать мультфильм, который он посмотрел, или рассказ, который он услышал. Сначала простыми фразами, позже - развернутыми предложениями. Так дошкольник отработает речь, научится выражать свои мысли, строить последовательное повествование.

В оставшийся до занятий месяц больше общайтесь с ребенком. Просите рассказать вам о событиях дня: что интересного произошло сегодня, что его удивило, что понравилось, а что нет. Это научит ребенка анализировать происходящее, фокусировать внимание на том, что происходит. Тогда, столкнувшись с первыми проблемами в школе, первоклассник не замкнется в себе, наотрез отказавшись идти в класс. Он придет к вам за поддержкой и сможет объяснить, что именно произошло.

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