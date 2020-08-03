Контракты на 100 миллионов: раскрыты заработки Сергея Гармаша

Уход Сергея Гармаша из театра, которому он отдал 36 (!) лет, по-настоящему расстроил поклонников. Тем более, что театралы так ждали премьеры его нового спектакля "Папа", в котором артист должен был играть с Викторией Толстогановой и предполагаемой любовницей Михаила Ефремова Дарьей Белоусовой. 1 и 2 сентября Гармаш последний раз выйдет на сцену "Современника", чтобы представить премьеру - отменять ее или искать замену уже слишком поздно, а затем отправится в свободное плавание.

Впрочем, без театральной зарплаты актер явно не пропадет. Также как и Ефремов, Сергей Леонидович в свое время оформил ИП - это традиционный способ легализовать доходы от выступлений, рекламы и других видов деятельности. Часть контрактов Сергея Гармаша оформлена через Госзакупки - эти доходы и изучила "Комсомольская правда".

Всего в истории ИП Гармаш 10 государственных закупок на общую сумму 98 миллионов 639 тысяч рублей, которые артист получил за 5 лет. За услугами актера обращались, в основном, учреждения культуры - Воронежский концертный зал, Мариинский театр, Санкт-Петербургская филармония, Красноярский театр оперы и балета, а также Свердловская и Карельская филармонии. За каждый выход на сцену с концертом или спектаклем Сергей Гармаш получал от 160 до 299 тысяч рублей.

Один такой контракт стоил значительно дороже остальных - 535 тысяч рублей: за эти деньги артисту пришлось дважды выйти на сцену Красноярского театра в качестве чтеца (согласно документам, это были мероприятия, посвященные "памяти великого писателя земли русской В.П. Астафьева"), а также участвовать в репетициях. Кроме того, на всех гастролях актеру отдельно оплачивали перелет бизнес-классом и проживание в четырехзвездочной гостинице.

Однако, самым прибыльным делом Гармаша оказалась реклама. С 2016 по 2018 годы артист получил более 96 миллионов рублей за участие в трех рекламных заказах. Каждая кампания состояла из нескольких фотосессий и видеороликов: за фотосессии Сергей Леонидович получал по 1,2 млн рублей, за видеосъемки - по 6 млн. По договору сторон, продолжительность каждого дня производства роликов составляла не более 12 часов с учетом времени на подготовку (макияж, прическа, подбор одежды) и двумя перерывами для отдыха, продолжительностью от 30 до 60 минут.

Между тем, это лишь часть доходов Народного артиста: большинство контрактов ИП не попадает в открытый доступ. Однако, кроме основной деятельности - производства кино-, видеофильмов и телепрограмм, артист также занят в строительстве и продаже недвижимости. По крайней мере, с 2018 года ИП Гармаш официально может заниматься этим бизнесом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"И Ефремова вытащит по-братски": Сергей Гармаш спас от тюрьмы брата-убийцу после пьяного ДТП

Актеру припомнили скандальную историю, которая поразительно напоминает дело Михаила Ефремова (подробности)

32 миллиона за четыре года: раскрыты заработки Михаила Ефремова в "Современнике"

Театр не стал искать замену артисту, поставив на паузу его спектакли (подробности)