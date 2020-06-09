"Это вы находились в машине?": молодую подругу Михаила Ефремова заподозрили в побеге с места смертельного ДТП

Михаил Ефремов почти год связывают отношения с супругой брата Чулпан Хаматовой. Именно в квартире сериальной актрисы Дарьи Белоусовой артист прятался после смертельного ДТП в центре Москвы. И именно из дома в Казарменном переулке в окрестностях Чистых прудов, совсем недалеко от театра "Современник", артиста увезли на допрос.

Дарья Белоусова весь день игнорирует звонки прессы. Однако, как утверждает паблик НеМалахов, его авторам удалось дозвониться до девушки. На прямой вопрос: "Это вы находились в машине Михаила Ефремова в момент смертельного ДТП на Смоленской площади?", красавица бросила трубку.

В сети выдвигалась версия, что все-таки именно она была 8 июня с Михаилом Ефремовым в машине. "Мне позвонила актриса Дарья Белоусова, которая рассказала, что с Михаилом Олеговичем большая беда, и я срочно приехал", - заявил Иван Стебунов. К слову, несколько дней назад он опубликовал в блоге совместное фото с Белоусовой и Ефремовым.

Стоит отметить, что актриса Елена Яковлева сразу обратила внимание на нестыковки в страшном ЧП не Смоленской площади. "Если сразу несколько человек говорят, что Миша был не один, то куда и почему потом сбежал этот человек? - поделилась актриса с kp.ru. - Я к сожалению, не разговаривала с ним и не знаю, что именно там произошло, поэтому не могу кого-то огульно обвинять. Я только сожалею об этой трагедии, но разбираться в деталях - не мое дело. Это дело следствия".

"Комсомольская правда" также дозвонилась бывшему мужу Белоусовой. На на вопрос, знает ли он, что экс-супруга могла находиться в машине Ефремова в момент аварии, младший брат Чулпан Хаматовой отвечать отказался. "Простите, я ничего не знаю и ничего не комментирую", - кратко ответил Шамиль Хаматов.

stebunov_i Дарья Белоусова, Михаил Ефремов и Иван Стебунов

Меж тем, весь сегодняшний день до отъезда на допрос Михаил Олегович провел в элитном доме бизнес-класса в Казарменном переулке, пережидая, возможно, самые страшные минуты своей жизни. "Скорая помощь" в течение дня несколько раз приезжала в квартиру, где отлеживался Ефремов.

Сами соседи говорят, что видели здесь артиста не раз и не два. Именитый актер вместе с Белоусовой выходил из квартиры и возвращался туда же с покупками."Он не дебоширил, вел себя прилично", - цитирует жильцов сайт mk.ru.

По словам очевидцев, актер начал появляться в хоромах с прошлой осени. Более того, он не раз садился в припаркованный во дворе белый "Хендай". Машиной владеет Дарья. Именно молодая подруга Ефремова снимает квартиру, откуда его повезли на допрос.

Долгое время Белоусова была замужем за Шамилем Хаматовым, братом Чулпан Хаматовой. Однако не так давно брак распался.

А чуть ранее пятая жена Михаила Ефремова сообщила, что два месяца жила отдельно от мужа. Софья Кругликова коротала дни и ночи на даче, а с супругом только говорила по телефону. "У него сейчас сложный период, у него мама умерла прошлым летом. Потом умерла Галина Борисовна Волчек. И он срывался с катушек совсем, он пил очень сильно. Остановить это было практически невозможно", - жаловалась многодетная мать.

Впрочем, Ефремова она все-таки видела мельком на прошлой неделе. "Я приезжала в Москву, потому что я хотела делать ремонт в ванной и показывала кое-что прорабу. И он был дома, читал какие-то пьесы, но состояние его было не очень. А последние дня два-три я не слышала от него звонков. У него был выключен телефон", - резюмировала женщина.

Напомним, поздно вечером 8 июня Михаил Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон. Водитель фургона получил тяжелые травмы и умер в институте им. Склифосовского - врачи всю ночь боролись за его жизнь, но безрезультатно. Погибшим был курьером интернет-магазина с доставкой продуктов на дом. Ефремова задержали на месте происшествия. Сначала экспертиза показала содержание у него алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха, что соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению. А потом и вовсе стало известно о том, что одним спиртным дело не ограничилось.

"Анализы показали, что в крови актера обнаружены следы наркотиков", - сказал источник в правоохранительных органах. Данные были обнародованы в тот самый момент, когда полицейским удалось привезти Ефремова на допрос. Он был весь в черном. Маска прикрывала почти все его лицо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

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