2020-08-03T18:28:40+03:00
Спорт

Суд оправдал Мамаева по одной статье: Почему защита хочет и дальше обжаловать решение

О вердикте Мосгорсуда футболисты-фигуранты дела узнали из новостей
Александр РОГОЗА@rogozavr
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О вердикте Мосгорсуда футболисты-фигуранты дела узнали из новостейО вердикте Мосгорсуда футболисты-фигуранты дела узнали из новостейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Мосгорсуд сегодня отменил приговоры троим из четырех фигурантов «дела футболистов». Бывший игрок сборной Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий после пересмотра дела получили по одному году исправительных работ с выплатой 10% доходов в пользу государства. Правда, все они уже свое отсидели в прошлом году. А вот по Александру Кокорину приговор оставили в силе.

Итоги прокомментировали адвокаты.

- Московский городской суд не последовал указаниям вышестоящей инстанции и оставил все в силе, - возмущалась адвокат Татьяна Стукалова, защищающая Александра Кокорина. - Кассация расписала, что вина Александра не доказана. Но в сегодняшнем приговоре это отражения не нашло. Мы будем обжаловать этот приговор.

Адвокат Павла Мамаева в свою очередь назвал сегодняшнее решение половинчатым.

- Да, Павел оправдан по одному их эпизодов - по статье «хулиганство». По двум другим эпизодам решение фактически оставлено в силе. Мосгорсуд не последовал предписаниям Кассационного суда, который просил четко расписать, кто в каких эпизодах какие действия совершал. Поэтому не смотря на оправдательный приговор, есть все основания для дальнейшего обжалования приговора. К сожалению. Я надеюсь, наши подзащитные согласятся с нашим мнением. Хотя мы полагали, что это заседание поставит жирную точку в этом деле.

- А что бы вы назвали идеальным приговором?

- Имелись основания для оправдания Мамаева по двум эпизодам, а по третьему переквалифицировать на более мягкую статью, там максимальное наказание было бы - четыре месяца ареста. Но с учетом того, что Павел до этого не привлекался и сотрудничал со следствием, я просил ограничиться штрафом до 40 тысяч рублей. Это было бы справедливым наказанием.

Кстати, о решении суда футболисты узнали из новостей. Адвокаты, выйдя из зада суда, не успели созвониться со своими клиентами - их тут же окружили журналисты.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Теперь впереди исправительные работы?- Нет. Суд освободил ребят от этого наказания, так как лишение свободы - выше, они уже отбыли свое наказание, - сообщил адвокат Игорь Бушманов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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