2020-08-03T19:28:53+03:00
Происшествия

Из-за тюрьмы потерял 165 миллионов: Что значит отмена приговора Кокорину и Мамаеву

Игрок "Краснодара" отсидел 11 месяцев и все это время не мог зарабатывать
Семен ЕЛЕНИН
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До этого получалось, что всей компании дали сроки по совокупности, не вникая в детали. Фото: Антон Новодережкин/ТАССДо этого получалось, что всей компании дали сроки по совокупности, не вникая в детали. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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У сегодняшнего заседания по пересмотру дела Кокорина и Мамаева в Мосгорсуде была важная скрытая подоплека. Да, конечно, футболисты, как постоянно твердили их адвокаты, хотели «прежде всего добиться справедливости» - чтобы в суде наконец разобрались, кто кого бил, а кто разнимал. До этого получалось, что всей компании дали сроки по совокупности, не вникая в детали.

В итоге суд и разобрался. Мамаева оправдали по статье «хулиганство» (она была самой тяжкой в обвинении) - приговорили к 1 году исправительных работ и выплате 10% своего дохода в пользу государства. Работать во имя исправления и платить десятую часть своей футболисткой зарплаты Мамаев теперь, конечно, не будет - он и так уже отсидел 8 месяцев в СИЗО да еще 3 в колонии. Зато теперь, с таким решением суда на руках, полузащитник «Ростова» имеет полное право требовать в том числе материальную компенсацию. Он же, как теперь выходит, незаконно отсидел!

Ранее в разговоре с корреспондентом «КП» адвокат Мамаева Игорь Бушманов подтвердил, что за 11 месяцев следственного изолятора и колонии футболист не получал никаких денег от своего бывшего клуба «Краснодар». По информации спортивных СМИ, Павел зарабатывал в кубанском клубе по контракту 15 млн рублей в месяц. На круг получается 165 млн рублей. Сумасшедшая сумма!

И Мамаев, если пойдет с иском о компенсации в суд, имеет право вернуть себе эти деньги. Платить придется государству - за ошибки следствия и суда.

Впрочем, тему компенсаций защита футболистов пока комментирует очень аккуратно.

Реабилитация - это право оправданного лица, - говорит адвокат Игорь Бушманов. - Мы эти вопросы с подзащитными еще не обсуждали. И обсуждать пока рано, сначала нужно добиться окончательного обоснованного решения по этому делу.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Бушманов не исключает, что его клиент будет обжаловать сегодняшнее решение суда - защита рассчитывала на еще более мягкий приговор.

Суд вынесет решение по делу Кокорина и Мамаева в понедельник.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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